Погода: похолодание, снег и минусовая температура

В эти дни в Литве будет держаться холодная погода. Местами отметки термометров опустятся ниже нуля, ожидается небольшой снег.

В четверг будет пасмурно без прояснений. Во второй половине дня преимущественно в северных и восточных районах пройдет небольшой снег. Будет дуть порывистый северо-восточный ветер.

Местами сохранится отрицательная температура - термометры будут показывать 2 градуса ниже нуля, на дорогах возможна гололедица. В западных районах на 2-3 градуса теплее. Вероятность осадков в Вильнюсе небольшая.

По данным Гидрометеослужбы, в пятницу во многих местах, в основном в юго-восточных районах, выпадет снег, местами гололедица. Ветер северный 6-11 м/с.

Температура воздуха будет колебаться от 1 до 6 градусов ниже нуля ночью, и ​​от 3 градусов ниже нуля до 1 градуса тепла днем.