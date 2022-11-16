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2022.11.16 17:11

Обвиняемый в госизмене Кара-Мурза: "Цена молчания неприемлема"

РC
Радио «Cвобода» 2022.11.16 17:11
Владимир Кара-Мурз
Владимир Кара-Мурз / J. Stacevičiaus/LRT.lt nuotr.

Оппозиционер Владимир Кара-Мурза, которому грозит 24 года по обвинениям в госизмене, работе на нежелательную организацию и распространении фейков о российской армии, прокомментировал своё дело в интервью Би-би-си.

В письмах из московского СИЗО он заявил, что ни о чём не жалеет, поскольку "цена молчания неприемлема". Об этом рассказывает материал британского канала.

Политик заявил, что считает молчание "формой соучастия", и объяснил, что не мог работать не из России. "Не думаю, что я имел бы право продолжать заниматься политикой, призывать людей к действию, если бы я сидел в безопасности где-то еще", – пишет он.

Кара-Мурза был арестован в апреле 2022 года. Сначала его обвинили в неповиновении сотрудникам полиции, после стали предъявлять уголовные обвинения, самым тяжёлым из которых стало обвинение в государственной измене.

"Кремль хочет представить противников Путина предателями… но настоящие предатели - это те, кто разрушает благосостояние, репутацию и будущее нашей страны ради личной власти, а не те, кто выступает против них", – прокомментировал политик своё уголовное дело.

Владимир Кара-Мурза – оппозиционный общественный деятель и журналист. Он добился принятия в США "Акта Магнитского", предусматривающего запрет на въезд в США и заморозку активов для российских политиков и чиновников, ответственных за нарушения прав человека. Также Кара-Мурза был председателем совета Фонда Бориса Немцова за свободу, вице-президентом фонда "Свободная Россия", который был признан нежелательным в России, и координатором фонда "Открытая Россия" – в России были объявлены нежелательными одноимённые организации.

В 2015 и 2017 годах Кара-Мурзу госпитализировали с признаками отравления. Оппозиционер заявлял, что считает это покушениями на свою жизнь.

В апреле 2022 года Минюст России внёс Кара-Мурзу в реестр так называемых иностранных агентов. В октябре 2022 года оппозиционеру была присуждена международная премия имени Вацлава Гавела за защиту прав человека.

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