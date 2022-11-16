После запрета полиэтиленовых пакетов в Литве правительство планирует другие ограничения по упаковке

С июля следующего года в торговых точках больше не будет бесплатных легких полиэтиленовых пакетов. За них придется заплатить несколько центов. Организация, стимулирующая кольцевую экономику согласна с необходимостью изменений, но говорит, что их недостаточно, нужны также решения для бумажных пакетов и одноразовых стаканчиков для кофе.

Поскольку в мире все чаще говорят о вреде микропластика для природы, производители задумываются, чем его заменить в косметике.

«В косметике эти частицы микропластика используются в качестве отшелушивающих средств. Сами по себе они не вредят, но они постоянно накапливаются, потому что они достаточно устойчивы, химически инертны», — говорит профессор Вильнюсского университета Альбинас Жилинскас.

Группа политиков предлагала запретить микропластик в косметике, но большинство парламентариев не поддержали предложение, они будут ждать постановления ЕС. Производители косметики и бытовой химии согласны с тем, что перемены нужны, но говорят, что на это нужно время.

«В нашей продукции вообще нет микропластика, но если бы микропластик убрали, у нас не было бы жидкой косметики - это основы, туши или лаки для ногтей. Чтобы заменить микропластик, потребуются инновации», — говорит Эгле Вайтекунайте-Шюшкене, руководитель «Dermofaktoriaus».

«Поиск аналогов, создание продуктов, исследования могут занять время. На сегодняшний день предполагается, что до 10 лет», — комментирует доктор Наталья Лишкаускене.

Хотя косметика с микропластиком по-прежнему будет доступна в супермаркетах, бесплатные прозрачные полиэтиленовые пакеты со следующего года больше не будут в свободном доступе. Парламентарии решили, что они должны будут облагаться налогом в несколько центов. Исключение будет применяться только к пакетам с рыбными или мясными продуктами.

Магазин / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Цены постоянно растут, все устали от роста цен, и любое дополнительное налогообложение очень чувствительно для покупателей», — говорит Сильвия Катинайте, менеджер магазина «Pas Katina».

Однако некоторые покупатели говорят, что налог не остановит использование пакетов, ведь продукты нужно куда-то складывать.

«Это не такая большая сумма, чтобы ее нельзя было бы потратить», — говорит мужчина, опрошенный ЛРТ.

«Купить и положить куда? В карманы? Подумайте! Пакеты нужны», — комментирует другой покупатель.

Магазин / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Организация, стимулирующая кольцевую экономику говорит, что запреты необходимы, потому что ущерб природе затрагивает всех. И предупреждают, что такие меры — это только первый шаг.

«Есть вещи, которые побуждают нас меняться, но, на мой взгляд, этого недостаточно. У нас есть и другие одноразовые пакеты, например, бумажные пакеты, которые в свободном доступе. Во всяком случае, упаковка недостаточно облагается налогом, например, те же кофейные чашки», — говорит директор организации Домантас Трацевичюс.

По оценкам ученых, к 2040-м годам количество пластиковых отходов, попадающих в океаны, может удвоиться.