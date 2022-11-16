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Падение ракеты в польской деревне Пшеводув. Что известно на данный момент

BN
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Примерное место, куда упали ракеты
Примерное место, куда упали ракеты / „Bing maps“ nuotr.

Накануне в поселке Пшеводув на востоке Польши возле границы с Украиной упала ракета, в результате чего погибли два человека. Ночью власти Польши заявили, что ракета была российского производства. Однако агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников пишет, что ракета, предположительно, была выпущена украинскими военными, чтобы сбить российскую. О том, что упавшая ракета вряд ли была выпущена из России, заявил и президент США Джо Байден.

"Ракета российского производства"

Первым о российском происхождении упавшей ракеты заявил МИД Польши. "В 15:40 в деревне Пшеводув [...] упала ракета российского производства (в оригинале - produkcji rosyjskiej), в результате чего были убиты два гражданина Польской Республики. В связи с этим министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла РФ в министерство иностранных дел и потребовал немедленных подробных объяснений", - говорилось в заявлении ведомства.

Такое же определение затем использовал президент Польши Анджей Дуда. "Это, вероятнее всего, была ракета российского производства, но расследование еще продолжается", - заявил он журналистам (цитата по Рейтер). При этом Дуда отметил, что пока нет однозначных свидетельств, которые позволили бы определить, кто запустил эту ракету, а также выразил надежду, что это был единичный случай.

По мнению журналиста-расследователя Эрика Толера, ракетами российского производства власти Польши могут называть и ракеты, произведенные во времена СССР.

Проект Ukraine weapons tracker, проанализировавший опубликованные в соцсетях фотографии обломков упавшей в Пшеводуве ракеты, считает, что это части двигателя ракеты серии 5В55 разработанной в СССР системы С-300.

Версия об украинской ПВО

Утром в среду агентство Ассошиэйтед пресс, ссылаясь на трех неназванных американских чиновников, сообщило, что упавшая в Польше ракета, предположительно, была выпущена украинскими ПВО.

По словам собеседников агентства, украинские военные, вероятно, выпустили ее по приближающейся российской ракете во время массированной атаки на объекты энергетической инфраструктуры, которая произошла накануне.

Версию том, что ракета была выпущена из России, ранее подверг сомнению президент США Джо Байден, созвавший на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые участвовали в саммите G20 на Бали.
"С точки зрения траектории маловероятно, что она была выпущена из России, но мы посмотрим", - сказал он по итогам встречи.

Премьер-министр Британии Риши Сунак, выступая на пресс-конференции на Бали, не стал повторять слова Байдена о том, что ракета вряд ли была российской. Он подчеркнул необходимость сначала установить факты, но резюмировал: "Мы все должны ясно понимать: ничего этого бы не произошло, если бы не российское вторжение в Украину".
О том, что военным НАТО удалось отследить ракету, взорвавшуюся в Польше, со ссылкой на неназванного военного чиновника альянса сообщает телекомпания Си-эн-эн. По ее информации, полет ракеты зафиксировал разведывательный самолет НАТО, выполнявший миссию в воздушном пространстве Польши.

Кем была запущена эта ракета, собеседник Си-эн-эн не уточнил, отметив лишь, что собранные разведданные, в том числе след ракеты, оставленный на радаре, были переданы странам НАТО и Польше.

Ракета упала в Польше днем 15 ноября около 15:40 (17:40 по Москве), когда российские военные обстреливали Киев и другие украинские города, в том числе западные. Она попала в зернохранилище, убив двух мирных жителей.
Село Пшеводув, где произошел инцидент, находится в пяти километрах от границы с Украиной.

В министерстве обороны России заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото обломков не имеют отношения к российским средствам поражения. Заявления о том, что в Польше могла упасть российская ракета, в российском минобороны назвали "намеренной провокацией в целях эскалации обстановки".

Позже в минобороны России также заявили, что обломки ракеты по фотографиям идентифицированы российскими специалистами как элементы зенитной управляемой ракеты С-300 воздушных сил Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении накануне заявил, что по территории Польши ударили российские ракеты. "Сколько раз Украина говорила, что нашей страной страна-террорист не ограничится? Польша, страны Балтии - это вопрос времени, когда российский террор пойдет дальше", - сказал он.

В среду советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ответственность за гибель людей в Пшеводуве в любом случае несет Россия. "Умысел, средства исполнения, риски, эскалация - все это только Россия. И здесь не может быть никаких иных объяснений любым эксцессам с ракетами. Потому что, когда страна-агрессор наносит умышленный массированный ракетный удар по всей территории большой страны на европейском континенте своим устаревшим советским оружием (ракеты класса Х), трагедия рано или поздно происходит и на территориях других государств", - сказал он.

В Польше у границы с Украиной упала ракета, погибли два человека

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