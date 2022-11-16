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2022.11.16 13:50

Иследование: растет враждебность литовцев по отношению к местным русским

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.11.16 13:50
Люди
Люди / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

За год враждебность жителей Литвы по отношению беженцам снизилась, но несколько возросла по отношению к проживающим в стране русским жителям. Такие данные показал опрос, проведенный по заказу неправительственных организаций, результаты которого были представлены в среду.

По словам Гедре Блажите, научного руководителя неправительственной организации Diversity Development Group, представившей исследование, в этом году заметно, что целенаправленность и открытость общества в принятии военных беженцев из Украины находят свое отражение и в результатах опроса общественного мнения.

«Мы знаем ситуацию, в которой мы сейчас живем, и какие новости мы слышим с конца февраля", — сказала она.

79,7% участников опроса поддерживают прием беженцев из Украины, спасающихся от войны, начатой ​​Россией. Данные опроса также показывают общее снижение негативного отношения общества к беженцам.

В опросе 27,3% респондентов заявили, что не хотели бы жить по соседству с беженцами (в 2021 году таких было - 47,1%), 13,9% - что не хотели бы работать на одном рабочем месте (в 2021 году таких было 27,7%).

33% респондентов не хотели бы сдавать жилье беженцам (в 2021 году 48,3%).

Результаты опроса 2022 года показывают, что увеличилось количество людей, поддерживающих применение интеграционных мер к беженцам, проживающим в Литве и прибывающим в страну.

Как и в прошлом году, большинство респондентов указали, что не хотели бы жить по соседству с ромами (58,6%), людьми, вышедшими из мест лишения свободы (57,7%), и не хотели бы сдавать свое жилье людям, которые вышли из тюрем (63%), и ромам (59%).

Неприязнь к русским в Литве растет

Результаты опроса показывают, что количество людей, не желающих жить по соседству с русскими жителями страны, увеличилось - с 6,2% в 2021 году до 16% в 2022 году.

По данным 2022 года, 23,1% опрошенных не хотели бы сдавать свое жилье русским (9,9% в 2021 году), 13,6% не хотели бы работать с русскими жителями на одном рабочем месте (4,5% в 2021 году).

На вопрос о том, как изменилось мнение о тех или иных группах общества за последние пять лет, 74,6% опрошенных указали, что отношение к местному русскому населению значительно ухудшилось или скорее ухудшилось, чем улучшилось. В 2021 году так думали 26,7%.

"Неудивительно, что отношение к русским в Литве также становится негативным. Потому что опять же, чаще всего мы слышим о русских с негативной позиции", — сказала Блажите.

При этом около 64,4% жителей Литвы участвовавших в опросе отметили, что их отношение к проживающим в Литве украинцам значительно улучшилось за последние пять лет или скорее улучшилось, чем ухудшилось. Таких респондентов в 2021 году было 48,7%.

Опрос проводился с 16 по 27 сентября 2022 года, было опрошено 1024 жителя Литвы в возрасте от 18 лет и старше. Опрос проводился в 124 населенных пунктах, 30 городах и 57 сельских местностях. Погрешность результатов исследования составляет 3,1%.

# Литва
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