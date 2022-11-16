Дистанционные консультации в Литве: есть ли шанс пробиться на прием к врачу?

Во время пандемии консультации врачей предоставлялись по телефону дистанционно. Некоторые пациенты и сейчас предпочитают именно такой вариант консультаций. Но семейные врачи предупреждают, что некоторые вопросы необходимо решать только очно.

«Доктор позвонит вам сегодня»

Симона, живущая в Каунасе, находится в декрете с двумя детьми. Она рада оставшейся после карантина возможности решить некоторые вопросы со здоровьем, не посещая поликлинику. Однако, как говорит женщина, в некоторых случаях лечебное учреждение начинает этой возможностью злоупотреблять.

«Была такая ситуация, когда мы заподозрили у ребенка ветрянку. Я знаю, как выглядят высыпания. Однако я колебалась, потому что не было других симптомов, характерных для этого заболевания. Я позвонила в регистратуру поликлиники спросить, что делать, хотела получить консультацию семейного врача. Конечно, я не ожидала, что моего ребенка примут в тот же день. Но, по крайней мере, поговорить с врачом было бы хорошо. Мне ответили, что к нашему врачу на ближайшее время нет свободных мест ни на дистанционную консультацию, ни на очную и предложили мне консультацию с врачом-резидентом. Я согласилась», — рассказала мать.

Она договорилась с регистратором, что консультирующий врач позвонит в тот же день в рабочее время. Но точное время звонка не было установлено.

«Звонка так и не поступило, хотя телефон был постоянно рядом. Когда рабочий день подходил к концу, я забеспокоилась. Поэтому снова позвонила в регистратуру. Там мне объяснили, что врач звонил, но я не ответила. Я начала возмущаться, что нет ни одного пропущенного после чего меня сразу же соединили с этим доктором. Доктор, опираясь на симптомы,"осмотрел" моего ребенка и сказал, что это не ветрянка. Хорошо, что это действительно не была ветрянка. А если бы мой ребенок пошел в школу с неправильным телефонным диагнозом?», — вспоминает недавнюю историю женщина.

Удаленная консультация / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Она призналась, что действительно удобно решать некоторые вопросы с врачом по телефону. Однако не хватает конкретики в организации дистанционных консультаций.

«Потому что фраза «врач позвонит сегодня как-нибудь» может закончиться не только отсутствием ответа, но и какой-то катастрофой», — размышляет женщина.

Приоритетом всегда должно быть удовлетворение потребностей пациента

Упреки Симоны из Каунаса хорошо известны Министерству здравоохранения (МЗО). Именно по их инициативе еще до пандемии в Литве были запущены дистанционные консультации врачей.

«Первоначальное положение – в учреждениях первичной медико-санитарной помощи была предусмотрена возможность, что каждое второе посещение семейный врач может проводить дистанционно. С приходом ковида эта практика получила развитие: в 2020 г. в ноябре был издан отдельный указ, что консультации могут быть толькодистанционными. С этого момента удаленные услуги пациенту может оказывать не только семейный врач, но и врач-специалист, а также члены врачебной бригады: медсестра, акушерка, социальный работник и др», — сказала Бируте Каваляускене, советник отдела первичной медико-санитарной помощи МЗО.

Указано, что дистанционные консультации могут быть предоставлены пациентам с хроническими заболеваниями, которые хотят получить рецепт на лекарства, которые они уже принимают или могут быть согласованы по телефону направления на обследования, обсуждение анализов или прививки.

«С острыми заболеваниями или в период обострения острых заболеваний рекомендуется контактное обследование», — добавила Б. Каваляускене.

Она не скрывает, что администрация поликлиник и семейных центров имеет большую свободу решать, как организовать бесконтактное лечение.

Министерство здравоохранения / Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.

«Общий порядок предусматривает только принципы, а кто регистрируется и как предоставляются услуги, решают руководители учреждения», — подчеркнула Б. Каваляускене.

По словам советника, вполне естественно, что у пациентов и врачей есть жалобы на организацию бесконтактных услуг - такой вид услуг в Литве предоставляется недавно, поэтому случаются всякие ситуации.

«Наша позиция такова, что при звонке в поликлинику пациент должен четко объяснить, что с ним произошло и какую помощь он ожидает. Однако при появлении симптомов острого заболевания (повышение температуры тела, рвота и др.) ему необходимо пройти контактное обследование. Это ситуации, когда, не осмотрев человека есть риск что-то упустить», — сказала советник МЗО, добавив, что в таком случае пациенты также должны сами четко осознавать возможные угрозы и приходить в лечебное учреждение.

Семейный врач: избегающие посещения врача рискуют своим здоровьем

«Я думаю, что такие консультации удобны не только для врачей, но и в некоторых случаях для пациентов. Прежде всего потому, что больной избегает ненужных посещений поликлиники, ожидания в кабинете врача с другими больными. С другой стороны, часто человек может попасть к врачу на контактную консультацию только через неделю-две, а дистанционно можно обсудить все быстрее», — говорит семейный врач Эгле Йоджюнене, член Союза семейных врачей Литвы, работающая в медицинском центре "Saulės šeimos medicinos centras" в Каунасе.

По словам врача, вне зависимости от причин, по которым обращается пациент, приоритет во всех случаях отдается контактным консультациям. В экстренных случаях такая консультация должна быть оказана больному в течение суток, при хронических заболеваниях – в течение недели.

«Я всегда рекомендую прийти очно детям с температурой, людям с сыпью, острой болью или в неопределенной ситуации. То, что я не могу оценить на расстоянии, я должна увидеть вживую. Наверное, не только наше учреждение предпочитает контактное обследование», — сказала Э. Йоджюнене.

Врач отметил, что визиты к врачу важны не только при острых заболеваниях, но и при хронических заболеваниях.

«В последнее время я заметила, что есть люди, которые стали чаще выбирать дистанционные консультации, потому что им так удобнее. Они злятся, когда врач говорит им прийти на осмотр. Следует понимать, что страдающие хроническими заболеваниями должны регулярно посещать лечебное учреждение и проходить обследования. При плохом контроле заболевания могут возникнуть различные осложнения. Это опасная тенденция. Не все слышат все, запоминают и понимают при разговоре по телефону. Этого можно избежать с помощью живого консультирования», - говорит она.



Говоря на эту тему, семейный врач отметил, что пациенты должны понимать, что запись на прием необходима как для дистанционных, так и для очных консультаций.

поликлиника / D. Umbraso/LRT nuotr.

«Часто бывает, что пациент хочет позвонить врачу в любой момент его работы, в то время как в кабинете консультируется другой пациент. Так нельзя. Мне как врачу одинаково важны как дистанционные, так и очные консультации». - высказала свое мнение врач.

По словам Э. Йоджюнене, семейные врачи не заинтересованы в том, чтобы в течение дня консультировать как можно больше пациентов.

«Зарплата семейных врачей не отличается в зависимости от того, как они будут обслуживать пациентов — очно или дистанционно. Это не зависит и от количества пациентов: будет одинаково, консультирует ли врач 10 или 40 пациентов в день. Нам платят зарплату по договору, она зависит от общего количества пациентов», — подчеркнула доктор.

Консультация по электронной почте

Сейчас, когда большинство учреждений предоставляют гибридные консультации семейным врачам работать очень удобно.

«Гибридные приемы — когда часть дистанционная, часть очная. В каждом учреждении своя процедура. Все бы ничего, только одна проблема, которая в моих глазах вызывает много недоумения. Почему, например, можно проконсультировать пациента по телефону, но нельзя по электронной почте или видеозвонку?», — прокомментировала действующую процедуру Юсте Латаускене, семейный врач Каролинишкиской поликлиники.

Семейный врач / Shutterstock nuotr.

По ее мнению, складывается впечатление, что развитие гибридных сервисов — это отчаянная попытка спасти ситуацию в медицинских учреждениях с нехваткой врачей.

«Есть ощущение, что не хватает политической воли сказать кому-то, что не хватает ресурсов. Они пытаются выйти из ситуации, не говоря прямо о том, что есть проблема», — заметила Ю. Латаускене.

По ее словам, чтобы улучшить действующую процедуру, нужно разобраться, почему люди выбирают дистанционную или очную консультацию.

«Зачем больному направление или другой документ, который действительно нужен не ему как больному, а лечащим его врачам и учреждениям? По сути, он становится курьером собственной документации. А врач-специалист мог бы связаться со мной напрямую и получить необходимый документ. Это бы сократило нагрузку на семейных врачей», — отметила доктор.