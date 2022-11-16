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2022.11.16 08:52

Байден: "Маловероятно, что ракета была выпущена из России"

РC
Радио «Cвобода» 2022.11.16 08:52
Джо Байден
Джо Байден / AP nuotr.

Президент США Джо Байден на экстренном совещании лидеров ведущих мировых держав назвал "маловероятным" запуск с территории России ракеты, в результате падения которой в восточной части Польши были убиты двое человек.

Байден сообщил, что располагает "предварительной информацией, которая оспаривает" предположение о том, что ракету запустили российские военные. "Не хочу говорить этого, прежде чем мы проведем полное расследование, но с точки зрения её траектории, маловероятно, что она была выпущена из России, но посмотрим", - сказал Байден, добавив, что мировые лидеры определят дальнейшие шаги после полного расследования инцидента.

CNN со ссылкой на источник в НАТО сообщает, что самолёт НАТО, пролетавший над Польшей 15 ноября, отследил траекторию полёта ракеты. Военные передали данные властям Польши.

Президент Польши Анджей Дуда, выступая с экстренным обращением к стране в ночь на среду, заявил, что упавшая на территорию страны ракета, судя по всему, была российского производства. При этом в настоящий момент у польских властей нет исчерпывающих доказательств того, кто именно выпустил эту ракету. Расследование все еще продолжается, сказал президент Польши.

Дуда также не исключил, что Польша задействует 4-ю статью Устава НАТО и начнёт консультации по поводу угрозы, которая беспокоит одного из членов Североатлантического союза. Экстренное заседание стран-участниц организации состоится 16 ноября.

О падении ракет неподалёку от границы Польши с Украиной стало известно вчера вечером вскоре после сообщений о массированных ракетных ударах России по Украине. Агентство Associated Press со ссылкой на анонимный высокопоставленный американский источник сообщило, что, предположительно, российские ракеты пересекли польскую границу и упали на сельскохозяйственную ферму. Сообщения о российских ракетах опубликовали также представители Украины и ряда стран НАТО.

Уверенность в том, что речь идёт о попадании российской ракеты, выразил также президент Украины Владимир Зеленский.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Киев предупреждал НАТО о подобной опасности, призывая закрыть небо.

Официально власти Польши, а также представители США, однако, не заявляли о принадлежности ракет.

Российское министерство обороны заявило, что Россия не наносила ударов по целям вблизи украинско-польской границы. Сообщения о падении ракет в ведомстве назвали провокацией. "Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения", — заявили там.

Агентство Associated Press со ссылкой на трёх американских чиновников сообщает, что ракета, упавшая в Польше, могла быть запущена с территории Украины для перехвата российского снаряда во время массированного ракетного удара России по объектам украинской инфраструктуры 15 ноября.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что "очень обеспокоен" взрывом ракет в Польше, и призвал не допустить дальнейшей эскалации.

15 ноября Россия нанесла один из самых масштабных с начала войны ракетных ударов по Украине. Было выпущено около 100 ракет. В том числе удары наносились по целям в граничащей с Польшей Львовской области. В результате удара около 7 миллионов домохозяйств остались без света, сообщил Офис президента Украины. Один человек погиб, шестеро ранены.

Радио "Свобода"

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