Трамп объявил о выдвижении своей кандидатуры в президенты США

Бывший президент США Дональд Трамп объявил во вторник о выдвижении своей кандидатуры в президенты страны от Республиканской партии на выборах 2024 года.

Выступая перед группой сторонников в своей резиденции Мар-э-Лаго во Флориде, Дональд Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты находятся "в ужасном состоянии" и возложил вину за это на президента США Джо Байдена и демократов. Он подчеркнул, что в годы его президентства в мире было больше стабильности и если бы он находился у власти, то "не было бы войны в Украине". "Возвращение Америки начинается сейчас", - провозгласил Дональд Трамп.

После четырехлетнего пребывания в Белом доме Дональд Трамп проиграл на президентских выборах 2020 года демократу Джо Байдену, результат, который он продолжает оспаривать в публичных заявлениях.

JUST IN: Former President Donald Trump announces another run for the White House and enters the 2024 race, aiming to become only the second US president ever elected to two nonconsecutive terms. https://t.co/RTLP0FmAcL pic.twitter.com/2C83Fuhyfh — CNN (@CNN) November 16, 2022

Выдвижение Дональдом Трампом своей кандидатуры через считанные дни после сравнительно неудачных для Республиканской партии промежуточных выборов в Конгресс, не вызвало заметного энтузиазма у видных республиканцев. Партии, вопреки прогнозам, удалось достичь лишь минимального большинства в Палате представителей, она потеряла одно место в Сенате и Дональд Трамп активно поддерживал многих из проигравших кандидатов-республиканцев. Бывший вице-президент Майк Пенс заявил накануне, что у республиканцев есть лучший выбор, чем Дональд Трамп. Несколько видных республиканцев критикуют Трампа за беспрецедентно раннее начало президентской гонки, которое отвлечет внимание партии от законотворческой работы в Конгрессе. Однако поддержка Дональда Трампа среди республиканцев остается очень высокой. К нему положительно относятся 80 процентов зарегистрированных республиканцев, что лишь на 11 процентов меньше, чем в день выборов в 2020 году.

"Он подвел Америку", - написал на своей странице в Твитере президент Байден, поместив видеоклип с критикой политического наследия Дональда Трампа.

Donald Trump failed America. pic.twitter.com/fylyocYcse — Joe Biden (@JoeBiden) November 16, 2022

В 2024 году у Трампа могут быть сильные соперники на первичных выборах в борьбе за номинацию от Республиканской партии. Его главным конкурентом может стать губернатор от Флориды Рон Десантис, который, после подавляющей победы на губернаторских выборах во Флориде, как считается, рассматривает выдвижение своей кандидатуры в президенты. Еще одним конкурентом Трампа может стать популярный республиканский губернатор Вирджинии Глен Янгкин. Дональд Трамп уже выступил с негативными заявлениями в отношении обоих губернаторов.

Дональд Трамп с женой / AP nuotr.

Непредсказуемым фактором в этих выборах могут стать три расследования действий Дональда Трампа, два из которых ведутся федеральной прокуратурой, одно - прокуратурой в Джорджии. Федеральная прокуратура расследует потенциально незаконное хранение Трампом президентских документов и его возможную причастность к действиям его сторонников, ворвавшихся в здание Конгресса 6 января 2021 года, чтобы остановить сертификацию результатов президентских выборов. В Джорджии прокуратура расследует попытки Трампа изменить результаты президентских выборов 2020 года в этом штате. Неизвестно, завершатся ли эти расследования предъявлением обвинений.

Лишь один президент в истории США Гровер Кливленд был избран на второй президентский срок после четырехлетнего перерыва. Это произошло в 1893 году.



Радио "Свобода"