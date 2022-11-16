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2022.11.16 08:37

Президент Литвы после взрывов в Польше: каждый дюйм земли НАТО должен защищаться

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.11.16 08:37
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа / R. Rumšienės/LRT nuotr.

После поступивших во вторник вечером сообщений о взрывах в польском городе недалеко от границы с Украиной и гибели двух человек, президент Литвы Гитанас Науседа выразил поддержку соседней стране.

«Литва решительно солидарна с Польшей. Каждая пядь территории НАТО должна быть защищена», — написал Науседа в своем Twitter-аккаунте во вторник вечером.

Позже в своем Facebook-аккаунте глава страны отметил, что хотя точная причина взрывов до сих пор неизвестна, поступила информация, что в то же время российские ракеты атаковали Украину.

"В этот напряженный час мы находимся в прямом контакте с нашими коллегами в Польше. Террористический режим будет остановлен объединенными силами союзников", - сказал президент.

Представитель НАТО не смог подтвердить сообщения СМИ о том, что во вторник в Польше упали две российские ракеты, но заявил, что расследует эти сообщения.

Представитель польского правительства Петр Мюллер не подтвердил этой информации, но сказал, что лидеры страны собрались на экстренное совещание по поводу «кризисной ситуации».

Польские СМИ сообщили, что два человека погибли во вторник после обеда, когда снаряд попал в зону сушки зерна в селе Пшевод недалеко от границы с Украиной.

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