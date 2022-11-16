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2022.11.16 16:14

Председатель "Мемориала" Александр Черкасов: российские правозащитники переключились на помощь украинцам

LRT.lt РС
LRT.lt, Русская служба Радио LRT 2022.11.16 16:14
Председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов
Председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов / Из личного архива

"Может быть, издалека не видна работа правозащитников в России, а видны только пропагандисты, но там еще есть живые люди, и они делают более важные вещи, чем я, выехавший почти полгода назад", – сказал в интервью русской службе Радио ЛРТ российский правозащитник и журналист, председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.

Правозащитный центр "Мемориал" – правозащитная организация, оказывающая юридическую помощь пострадавшим от грубых нарушений прав человека и занимающаяся образованием в области прав человека, исследованиями и публикациями.

"Международный Мемориал" – содружество правозащитных инициатив, основанное в 1998 году с целью сохранения общественной памяти о политических репрессиях в бывших советских республиках. Международный Мемориал проводит исследования и организует обучающие мероприятия, ведет мониторинг и документирование нарушений прав человека, дает консультации по правовым и социальным вопросам беженцам, перемещенным лицам, политическим заключенным и их родным, а также представителям других дискриминируемых групп.

Правозащитный центр "Мемориал" является членом "Международного мемориала", но имеет отдельное юридическое лицо.

"После 24 февраля российские правозащитники столкнулись с небывалым вызовом, до этого мы никогда не имели дело с войной, с вооруженным конфликтом такого масштаба. Во-первых, происходит огромная принудительная миграция с временно оккупированных территорий Украины, откуда были вывезены миллионы людей, и дальше их распределяют по всей территории России, даже на Камчатку отправили 300 граждан Украины", – рассказал Александр Черкасов.

Он добавил, что российские правозащитники в большей степени переключились на помощь украинцам, им оказывается помощь разного характера, например, правовая, так как многие украинцы оказались без документов, а без них, соответственно, невозможно никуда уехать.

"Юристы самых разных направлений переориентировались на бесплатную помощь украинцам. Даже содружество оппозиционных муниципальных депутатов оказалось полезным, депутаты сумели наладить между собой координацию помощи украинцам, оказавшимся в разных регионах России", – отметил Александр Черкасов.

Также он подчеркнул важность рядовых активистов, которые выходили и продолжают выходить на митинги.

Протесты в России против войны с Украиной
Протесты в России против войны с Украиной / AP nuotr.

"В России более сотни уголовных дел по антивоенной статье, десятки тысяч административных протоколов за участие в митингах. Казалось бы, штраф и протокол, что здесь страшного? Но дело в том, что если вас задержат во второй раз, то будет уголовное дело, поэтому люди, задержанные один или два раза на третий раз уже не выходят", – прокомментировал А. Черкасов.

Протесты в России против войны с Украиной
Протесты в России против войны с Украиной / AP nuotr.

Не стоит забывать и про простых граждан, которые помогают украинцам, оказавшимся в России. Волонтеры оказывают помощь, начиная с подбора транспорта и заканчивая сопровождением к границе. Их подпольную деятельность А. Черкасов сравнил с подпольной железной дорогой времен рабства в Соединенных Штатах Америки.

"Сейчас занимаются волонтерством те же самые люди, которые раньше протестовали и выходили на антивоенные митинги. Назвать их правозащитниками может будет и неправильно, но их вклад в помощь украинцам достаточно весом", – подчеркнул Черкасов.

11 ноября 2021 года стало известно, что Генеральная прокуратура Российской Федерации подала иск в Верховный суд о ликвидации Международного Мемориала. Кроме того, прокуратура Москвы обратилась в Мосгорсуд с просьбой ликвидировать Правозащитный центр "Мемориал". Причина — неоднократное нарушение законодательства об "иностранных агентах". 5 апреля 2022 года, в связи со вторжением российских войск на территорию Украины, деятельность «Мемориала» была запрещена на территории России.

Мемориал
Мемориал / AP nuotr.

Александр Черкасов рассказал, что прошлым летом на стол Владимиру Путину легла папка с информацией об иностранных агентах, в частности, там были данные и о "Мемориале". После этого последовали мероприятия по ликвидации крупнейших и старейших правозащитных организаций России – это и "Международный мемориал", и правозащитный центр "Мемориал", негосударственный правозащитный медиапроект "ОВД-инфо", выселили из помещения региональную общественную благотворительную организацию помощи беженцам и вынужденным переселенцам "Гражданское содействие".

"У нас есть важнейшие задачи, которые нужно выполнять. Несмотря на то, что оба "Мемориала" ликвидированы, мы стараемся продолжать делать нашу работу, в том числе и по сохранению исторической памяти. Важнейшим делом каждой осени было проведение акции "Возвращение имен" на Лубянской площади у Соловецкого камня, где простые граждане целый день читают имена людей, расстрелянных в Москве, - сказал А. Черкасов. - В этом году власти Москвы запретили проводить "Возвращение имен", но церемония все равно состоялась в 22 странах, в 77 городах, и все это транслировалось онлайн".

Соловецкий камень в Москве
Соловецкий камень в Москве / AP nuotr.

Также одной из причин ликвидации "Мемориала" был список политзаключенных. Люди, которые вели этот список, выехали из России, но продолжают вести этот список. Всего с 2009 года в списке политзаключенных побывало больше 1 000 человек, включая уже освобожденных.

В 2009 году группа активистов, составляющая списки политзаключенных, присоединилась к "Мемориалу". Именно тогда в правозащитном центре появилась программа "Поддержки политзаключенных".

За все время работы Программы через список политзаключенных прошло 1000 человек, десятки громких дел ("Дело Юкоса", "Болотное дело", "Дело Pussy Riot", "Дело Arctic Sunrise", Дела против Свидетелей Иеговы, Дело "Сети", Дело "Нового величия", Дело "Артподготовки", "Дворцовое дело" и "Ингушское дело") и имён (Михаил Ходорковский, Алексей Навальный, Надежда Толоконникова, Мария Алёхина, Олег Навальный, Юрий Жданов, Алексей Пичугин и др.)

Максимальный срок, который отбывает политзаключенный, – пожизненный. Минимальный - 4 месяца.

Председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов
Протесты в России против войны с Украиной
Соловецкий камень в Москве
Мемориал
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# Война в Украине# Россия
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