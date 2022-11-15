Погода: снижение температуры будет сопровождаться небольшим дождем

В Литве в ближайшие дни похолодает. Во вторник термометры во многих районах страны будут показывать 4-6 градусов тепла. На побережье будет теплее - 7-9 градусов выше нуля. Во многих районах также ожидаются небольшие дожди и туман.

В восточных регионах страны температура во вторник утром будет фиксироваться на уровне 0-3 градусов выше нуля. В центральных районах ожидается 4 градуса выше нуля, в западных районах - 5-6 градусов тепла, на взморье - до 8 градусов выше нуля.

Во вторник в Литве будет преобладать облачная погода. Во многих местах ожидается небольшой дождь или туман, в основном в северных и северо-восточных районах.

Дорожное покрытие на большей части страны мокрое, днем ​​движение будет затруднено из-за тумана, сообщила во вторник утром Дирекция автомобильных дорог Литвы.

Дирекция напоминает водителям, что миграция диких животных увеличивается в осенний период в темное время суток, поэтому при движении по участкам, покрытым большим количеством кустарников или деревьев, или участкам дорог, отмеченным дорожными знаками «Дикие животные», рекомендуется быть осторожным, снизить скорость и наблюдать за обочинами.

Если вы видите животное, стоящее на обочине дороги, не подавайте звуковой сигнал, не включайте дальний свет и проезжайте мимо него очень медленно и осторожно, потому что поведение диких животных непредсказуемо.