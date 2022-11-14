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2022.11.14 17:49

Литовской Премией свободы предлагают наградить президента Украины Зеленского

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.11.14 17:49
Владмири Зеленский в Киеве после массовых атак
Владмири Зеленский в Киеве после массовых атак / Facebook stop kadras

Литовскую Премию свободы в этом году предлагается присудить Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Окончательное решение по этому вопросу примет Сейм.

"Мы решили наградить Премией свободы Зеленского потому, что та огромная борьба, создающая историю борьбы мира за свободу, происходит сейчас не где-либо, а в Украине, а эту тяжкую миссию лидерства взял на себя Зеленский", – заявила в понедельник после заседания специальной комиссии BNS ее председатель Пауле Кузмицкене.

По ее словам, президент Украины вскрыл истинное лицо тирании - России, осуществляемые ею преступления против человечности.

"Это человек чрезвычайной смелости, мудрости, большого терпения, который достаточно успешно справляется с этой борьбой", – сказала Кузмицкене.

"Было бы очень символично, если бы Премия свободы, вручаемая в день защищенной свободы Литвы, 13 января, все же была бы вручена как знак надежды, что мы победим в борьбе и увидим другую мировую архитектуру безопасности", – отметила она.

Номинант был выбран из четырех кандидатур, они не разглашаются.

В качестве претендентов на премию могут выступать физические и юридические лица из Литвы и зарубежных стран, внесшие вклад в дело становления свободы, демократии и прав человека.

Премия свободы оценивает вклад отдельных лиц и организаций в развитие международного сотрудничества в борьбе за свободное самоопределение и суверенитет народов Восточной и Центральной Европы.

Премия свободы, учреждённая Сеймом, вручается в парламенте во время торжеств по случаю Дня защитников свободы – 13 января. В этот день вручается статуэтка и 5 тыс. евро.

Первой премии Свободы был удостоен российский борец за свободу, права человека и демократию Сергей Ковалев.

# Литва# Война в Украине# Украина
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