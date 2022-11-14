Тростники, лузга подсолнечника и другие материалы - в Литве ищут решения по снижению затрат на отопление

Города и районы Литвы ищут способы удешевить отопление для жителей. Некоторые готовы использовать жидкое топливо для печей, поставщики тепла предлагают жечь тростник. Пеллеты из лузги подсолнечника также обходятся дешевле, чем биотопливо.

Жители Алитуса говорят, что с ужасом ждут счетов за отопление зимой. «В прошлом году я заплатила 20–40 евро, в этом году, наверное, придется заплатить еще больше», — говорит жительница Алитуса.

«Мы будем топить жидким топливом, то есть топливом с пометкой «дизель». Мы прогнозируем, что в январе, феврале и марте оно по цене будет очень близко к прошлогодней», — говорит Миндаугас Невардаускас, генеральный директор Алитусских тепловых сетей.

«Биотопливо стало дешевле, цена на природный газ тоже падает, а что будет дальше, никто не знает», — добавляет директор.

Хотя большинство котельных работает на биотопливе, есть идея опробовать другие новшества.

«Мы давно используем пеллетные котлы для сжигания пеллет из лузги подсолнечника, они намного дешевле, может чуть больше серы и больше золы. Вполне реально, что мы произведем целую тысячу тонн подсолнечных, а не древесных пеллет», – считает мэр Алитусского района Альгирдас Врубляускас.

Отопление. Ассоциативное фото / AP nuotr.

Служба охраняемых территорий Дзукии-Сувалкии предлагает еще один относительно экологический продукт для производства тепла – тростник, скошенный на болотах Жувинтасского биосферного заповедника. С 200 га можно получить около 400 тонн сухого растительного топлива. Подсчитано, что этого хватило бы для снабжения котельной одного города. Говорят, что тростник для производства тепла популярен в некоторых немецких городах.

«Тростник — относительно калорийное растение, в нем много клетчатки, и при горении он выделяет не меньше калорий, чем более холодно горящие породы дерева», — говорит главный эколог Службы охраняемых территорий Арунас Пранайтис.

Пятнадцать лет назад тростник пытались сжигать в котельных Алитусского района, а также проводили лабораторные испытания.

В Ассоциации теплоснабжающих организаций говорят, что ситуация изменилась с лета, когда все топливо было в дефиците, а цены достигли рекордных высот. Также рекомендуется быть осторожным при замене биотоплива растительным топливом, так как оно содержит много серы и хлора.

«Менять его на новые виды топлива, как упоминалось, тростник, солому или другие продукты растительного происхождения, не очень целесообразно. Все эти продукты не предназначены для этих котлов, как правило, технологически вредны для топки, для поверхностей котла», — говорит Валдас Лукошявичюс, президент Ассоциации поставщиков тепла.

По словам В. Лукошявичюса, города ищут альтернативы, но в основном котельные отапливаются биотопливом, газом, мазутом и жидким печным топливом.