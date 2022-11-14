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2022.11.14 15:07

"Много травм, сломана челюсть". Пациент избил работника Вильнюсской скорой помощи

РМ
Раймонда Микальчуте-Урбоне, LRT.lt 2022.11.14 15:07
Скорая помощь
Скорая помощь / BNS nuotr.

«Я не ожидал этого. Я приехал, чтобы помочь, но мне самому понадобилась помощь», — так прокомментировал ситуацию, в которую попал при исполнении служебных обязанностей водитель Вильнюсской службы скорой медицинской помощи Викторас. Мужчину, много лет работающего в этом учреждении, в субботу во время дежурства избил пациент.

«Он даже не мог назвать своего имени и домашнего адреса, не мог сориентироваться, где он. Я хотел ему помочь — держал его, чтобы он не упал, а он начал драться. Я получил удар ногой по лицу, потом еще три или четыре, уже не помню», — сообщил избитый водитель порталу LRT.lt.

Его вызвали на вызов в Вильнюсе, по улице Антакальню, вместе с дежурным медицинским работником в 7 утра в субботу.

«Вероятно, звонок был сделан сотрудником АЗС, на территории которой мы и нашли человека. Он лежал на земле. Я поднял его и отнес в машину. Поставил его у боковой двери. Тут фельдшер начал заполнять карту, но мужчина не понимал, где он. Не мог даже назвать имя, где его дом. Когда мы спрашиваем, где он живет, он говорит: «Здесь». Потом начал царапать стены машины. Я старался его успокоить», — сказал Викторас LRT.lt.

«Потом он начал бить меня руками по лицу. Возможно, было несколько попаданий. После еще одного удара я присел на траву. В этот момент только «бац!» — удар ногой. Потом еще три или четыре... Мне сказали, что я потерял сознание, но я помню, как он меня пинал», — сказал водитель Вильнюсской скорой помощи.

Пока он пытался удержать пациента, медработник, оставшийся в машине, вызвал подкрепление - еще одну бригаду скорой помощи. Услышав серены, мужчина, наносивший удары, скрылся.

Коллеги из Вильнюсской скорой помощи оказали пострадавшему первую помощь, и вскоре доставили в университетскую больницу Лаздинай.

«Много травм: синяки под глазами, головные боли, после осмотра также оказалось, что челюсть сломана. Я точно не выйду на работу еще две недели», — рассказал о своих травмах пострадавший водитель.

В выходные он обратился в полицию. Он уверяет, что будет добиваться начала расследования и не сомневается, что преступник будет найден, хотя тот скрылся и его личные данные пока неизвестны.

Полиция начала расследование

Полиция начала досудебное расследование по статье 138 Уголовного кодекса Литовской Республики.

По данным полиции, в субботу в 7:12 утра было получено сообщение, что по улице Антакальню мужчина напал на водителя бригады скорой помощи, идет драка. По прибытии правоохранительные органы обнаружили пострадавшего водителя, нападающий скрылся в неизвестном направлении.

«Пострадавшему сотруднику медицинской бригады скорой помощи (мужчина 1973 года рождения) оказана первая помощь. Личные данные нападавшего пока не установлены», — говорится в протоколе полиции.

Как рассказал LRT.lt водитель скорой помощи, на которого напал пациент, это не первый случай, когда он или его коллеги страдают от агрессивных пациентов. Чаще всего такие люди находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Не имеешь права защищаться?

Коллега пострадавшего водителя Гинтарас Вайшнорас, врач скорой помощи, рассказал LRT.lt, что работники, оказывающие необходимую медицинскую помощь, часто оказываются в ситуациях, когда их здоровью угрожает опасность. По его словам, еще десяток лет назад в машинах скорой помощи можно было возить газовые баллончики.

«На тот момент администрация их нам раздавала, потому что случаи физического насилия постоянно случались. Тот баллончик я использовал один или два раза. Такие ситуации случаются не каждый день, но случаются. Чаще всего на нас просто кричат, хотя бывает, что и руки-ноги пускают в ход, как в этом случае», — рассказал врач скорой помощи.

По его мнению, медицинские работники и сопровождающие их водители должны чувствовать себя в безопасности и иметь право на самозащиту.

«В настоящее время, насколько мне известно, мы никак не можем противостоять агрессивному пациенту. Мы ничего не можем сделать с теми, кто начинает с нами драться», — пожаловался собеседник.

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