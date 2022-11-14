Сергей Лавров госпитализирован - в МИДе информацию отрицают

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Бали был доставлен в больницу из-за проблем со здоровьем, сообщили индонезийские официальные лица. Спустя некоторое время эту информацию опровергли представители МИД России.

Министр иностранных дел вылетел на Бали для участия во встрече G20.

Три индонезийских правительственных и медицинских чиновника сообщили, что российский дипломат проходит лечение на острове. Все они отказались представиться, поскольку не уполномочены публично обсуждать этот вопрос. Было сказано, что у Лаврова проблемы с сердцем.

Связаться с официальными лицами посольства России в Индонезии не удалось.

Представитель МИД России Мария Захарова опровергла сообщения о госпитализации министра.

«Мы с Сергеем Викторовичем читаем новости в Индонезии и не верим своим глазам: оказывается, его госпитализировали», — опровергла информацию М. Захарова.

Чуть позже представитель министерства обнародовала запись ее разговора с министром о том, что она якобы посетила его в больнице.