Президентом Словении впервые станет женщина

Сергей Бедрига

Новости

46 мин. назад

Юрист о ситуации в Литве: недобросовестные работодатели просто пользуются неграмотностью украинцев

Мигранты

Новости

50 мин. назад

Пограничная служба Литвы решила закупить одежду и обувь для мигрантов

Грабители взорвали дверь магазина Maxima - ограбили банкомат

Новости

1 ч. назад

Грабители взорвали дверь магазина Maxima - забрали деньги из банкомата

Осень

Новости

1 ч. назад

Перемены в погоде: ожидается похолодание, местами туман и мелкий дождь

Ингрида Шимоните и Гитанас Науседа

Новости

2 ч. назад

Опрос: рейтинг Науседы падает, адвоката Вегеле и Шимоните - растет

Енот

Новости

15 ч. назад

Директор крымского зоопарка вывез из Херсона енота, ламу и ослика

Теплый осенний день в Литве

Новости

19 ч. назад

В Литве установлен очередной погодный рекорд – самая высокая температура, отмеченная 12 ноября

Юрист народного антикризисного управления Михаил Кирилюк

Новости

19 ч. назад

"Доверяй, но проверяй". Международная организация труда готовится ввести санкции против режима Лукашенко - поможет ли это?

Украинские военные беженцы

Новости

20 ч. назад

Глава департамента миграции: Приток военных беженцев из Украины пока сокращается

Штаб-квартира "ЧВК Вагнера" в Санкт-Петербурге

Новости

20 ч. назад

"ЧВК Вагнера", предположительно, казнила сдавшегося завербованного

Алек Болдуин

Новости

1 д. назад

Болдуин обвинил в халатности съемочную группу "Ржавчины"

Граффити гимнастки, выполняющей стойку на руках, сделано на разрушенном здании в Бородянке

Новости

1 д. назад

Бэнкси опубликовал граффити на разрушенных российскими обстрелами зданиях в Украине

Владимир Путин

Новости

1 д. назад

The Washington Post: После потери Херсона Путин мог начать готовиться к сделке с Украиной

Театр Ла Скала

Новости

1 д. назад

В Ла Скала не согласились отменить "Бориса Годунова"

Новости

1 д. назад

Ученики эльфов: как устроено движение сопротивления в Украине

Одноразовая электронная сигарета

Новости

1 д. назад

Дилемма Сейма: ужесточить продажу электронных сигарет или вообще запретить ее?

Новости

2022.11.14 11:23

Президентом Словении впервые станет женщина

РC
Радио «Cвобода» 2022.11.14 11:23
Выборы
Выборы / E. Blaževič/LRT

Во втором туре президентских выборов в Словении, который состоялся в воскресенье, победила беспартийный кандидат, 54-летний адвокат Наташа Пирц-Мусар. Она стала первой женщиной на посту президента Словении.

Пирц-Мусар, которая придерживается левоцентристских взглядов, получила во втором туре более 53 процентов голосов избирателей. Её соперник - победитель первого тура выборов – бывший глава МИД Словении, депутат от правоцентристской Словенской демократической партии Анже Логар – 46 процентов голосов. Он уже признал поражение.

В 2004-2014 годах Наташа Пирц-Мусар занимала пост омбудсмена в вопросах свободы СМИ. В качестве адвоката она занималась защитой частной жизни и свободного доступа к информации. Самой известной ее клиенткой была жена Дональда Трампа Мелания.

Явка на выборы во втором туре составила 44 процента. Словения - парламентская республика, президент страны исполняет представительские функции.

Радио «Cвобода»

# В мире
Сергей Бедрига
Интервью LRT.lt
48 мин. назад
Интервью LRT.lt

Юрист о ситуации в Литве: недобросовестные работодатели просто пользуются неграмотностью украинцев

Мигранты
52 мин. назад

Пограничная служба Литвы решила закупить одежду и обувь для мигрантов

Грабители взорвали дверь магазина Maxima - ограбили банкомат
1 ч. назад

Грабители взорвали дверь магазина Maxima - забрали деньги из банкомата

Осень
1 ч. назад

Перемены в погоде: ожидается похолодание, местами туман и мелкий дождь

Ингрида Шимоните и Гитанас Науседа
2 ч. назад

Опрос: рейтинг Науседы падает, адвоката Вегеле и Шимоните - растет

Енот
15 ч. назад

Директор крымского зоопарка вывез из Херсона енота, ламу и ослика

Теплый осенний день в Литве
19 ч. назад

В Литве установлен очередной погодный рекорд – самая высокая температура, отмеченная 12 ноября

Юрист народного антикризисного управления Михаил Кирилюк
20 ч. назад

"Доверяй, но проверяй". Международная организация труда готовится ввести санкции против режима Лукашенко - поможет ли это?

Украинские военные беженцы
20 ч. назад

Глава департамента миграции: Приток военных беженцев из Украины пока сокращается

Штаб-квартира "ЧВК Вагнера" в Санкт-Петербурге
20 ч. назад

"ЧВК Вагнера", предположительно, казнила сдавшегося завербованного

Штаб-квартира "ЧВК Вагнера" в Санкт-Петербурге
2022.11.13 14:51

"ЧВК Вагнера", предположительно, казнила сдавшегося завербованного

Теплый осенний день в Литве
2022.11.13 15:26

В Литве установлен очередной погодный рекорд – самая высокая температура, отмеченная 12 ноября

Енот
2022.11.13 19:28

Директор крымского зоопарка вывез из Херсона енота, ламу и ослика

Украинские военные беженцы
2022.11.13 15:09

Глава департамента миграции: Приток военных беженцев из Украины пока сокращается

Сергей Бедрига
Интервью LRT.lt
2022.11.14 10:35
Интервью LRT.lt

Юрист о ситуации в Литве: недобросовестные работодатели просто пользуются неграмотностью украинцев

Юрист народного антикризисного управления Михаил Кирилюк
2022.11.13 15:23

"Доверяй, но проверяй". Международная организация труда готовится ввести санкции против режима Лукашенко - поможет ли это?

Грабители взорвали дверь магазина Maxima - ограбили банкомат
2022.11.14 09:50

Грабители взорвали дверь магазина Maxima - забрали деньги из банкомата

Ингрида Шимоните и Гитанас Науседа
2022.11.14 08:33

Опрос: рейтинг Науседы падает, адвоката Вегеле и Шимоните - растет

Осень
2022.11.14 09:38

Перемены в погоде: ожидается похолодание, местами туман и мелкий дождь

Мигранты
2022.11.14 10:31

Пограничная служба Литвы решила закупить одежду и обувь для мигрантов