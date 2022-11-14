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2022.11.14 12:18

Украинская международная школа сможет обучать украинских детей в Вильнюсе

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.11.14 12:18
Школьники
Школьники / E. Blaževič/LRT nuotr.

Министерство образования, науки и спорта Литвы выдало разрешение действующей в Вильнюсе Украинской международной школе, которая сможет работать по украинской образовательной программе. Клайпедский филиал учреждения такого разрешения пока не получил.

"Министр подписала согласие с тем, что Украинская международная школа в Вильнюсе будет работать по украинской образовательной программе", - сказал BNS пресс-секретарь министра Юргиты Шюгждинене Дайнорас Лукас.

Школа сможет получать средства на "школьную корзину", но все остальные хозяйственные расходы учреждение должно будет покрывать самостоятельно, так как в Украине это учреждение не является государственным.

Клайпедский филиал школы еще оформляет последние документы, процедура получения необходимого гигиенического паспорта согласовывается с Национальным центром общественного здоровья.

По данным Министерства образования, науки и спорта, в этой школе учится 1165 учащихся: 756 - в Вильнюсе, 409 - в Клайпеде.

В обоих отделениях работает около 115 сотрудников, большинство из них - педагоги из Украины.

По статистике, с начала войны в Литву приехало около 18,5 тыс. украинцев школьного возраста. По данным Министерства образования, в учебных заведениях, школах и детских садах Литвы зарегистрировано около 12 тыс. украинских детей.

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