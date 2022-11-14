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2022.11.14 08:33

Опрос: рейтинг Науседы падает, адвоката Вегеле и Шимоните - растет

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.11.14 08:33
Ингрида Шимоните и Гитанас Науседа
Ингрида Шимоните и Гитанас Науседа / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, на них победил бы действующий руководитель Литвы Гитанас Науседа - таковы результаты опубликованного в понедельник опроса общественного мнения, проведенного по заказу новостного портала Delfi.

По данным результатов опроса, в октябре за Науседу проголосовали бы 15,4% респондентов (16,8% в сентябре).

Ближайшим соперником Науседы может стать бывший председатель Адвокатского совета Игнас Вегеле. За его кандидатуру проголосовали бы 12,1% респондентов (8,9% в сентябре).

Третью позицию занимает глава правительства Ингрида Шимоните. 10,8% опрошенных хотели бы видеть ее на посту президента, в сентябре за нее проголосовали бы 7,9%.

Далее следуют председатель Демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис с 5,1% поддержки (4,7% в сентябре), председатель Литовской социал-демократической партии Вилия Блинкявичюте с 5% голосов (6,2% в сентябре), министр обороны Арвидас Анушаускас с 3,7% (5,6% в сентябре).

Согласно данным опроса, на президентских выборах спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен получила бы 3,1% голосов (2% в сентябре), депутат Ремигиюс Жемайтайтис – 2,9%.

Включенные в список Аурелиюс Верига, Ремигиюс Шимашюс, Аушра Малдейкене, Вальдемар Томашевский, Пятрас Гражулис, Габриэлюс Ландсбергис, Рокас Масюлис и Рамунас Карбаускис в свою поддержку набрали менее 2% голосов.

Компания социологических и рыночных исследований Spinter tyrimai провела опрос с 18 по 28 октября, было опрошено 1011 человек в возрасте от 18 до 75 лет — половина из них ответила на вопросы социологов по телефону, другая половина — онлайн. Погрешность результатов исследования составляет 3,1%.

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