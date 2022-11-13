В Литве установлен очередной погодный рекорд – самая высокая температура, отмеченная 12 ноября

В субботу в Литве был установлен очередной погодный рекорд – самая высокая температура, отмеченная 12 ноября за последние 45 лет.

Гидрометеорологическая служба сообщила, что в субботу температура воздуха в Мажейкяй достигала 13,9 градусов.

Предыдущий рекорд высокой температуры держался 45 лет – 12 ноября 1977 года температура воздуха в Кибартай составляла 13,7 градуса.

Теплый осенний день в Литве / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По словам экспертов, минувшая суббота была очень теплой во всем северо-европейском регионе. В Швеции, Латвии и Эстонии температура воздуха местами поднималась до 15-16 градусов.

Причина потепления – образовавшийся мощный воздушный поток юго-западного направления, который принес теплый и влажный субтропический воздух с Атлантики в сторону нашего региона.