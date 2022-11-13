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2022.11.13 11:15

Болдуин обвинил в халатности съемочную группу "Ржавчины"

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DW 2022.11.13 11:15
Алек Болдуин
Алек Болдуин / AP nuotr.

Алек Болдуин обвинил в халатности съемочную группу, которая выдала ему пистолет с боевыми патронами. Ранее актер случайно застрелил оператора: в реквизитном оружии оказались настоящие патроны. 

Американский актер Алек Болдуин обратился в суд Лос-Анджелеса с иском против съемочной группы вестерна "Ржавчина" ("Rust"). Он обвиняет в халатности коллег, которые в 2021 году выдали ему реквизитный пистолет с боевыми патронами: в результате несчастного случая Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщила американская газета The New York Times и британская телекомпания CNN.

В иске Болдуин утверждает, что причиной смертельного выстрела стали действия Ханны Гутьерес-Рид, которая отвечала за оружие и боеприпасы на съемочной площадке, ассистента режиссера Дэйва Холлса, который передал актеру пистолет и сказал, что он безопасен, реквизитора Сары Закри и поставщика оружия Сета Кенни. "Эти ответчики - профессионалы, которые были обязаны обеспечивать безопасность на съемочной площадке. Все участники съемок, включая Болдуина, ожидали этого от них и доверяли им", - говорится в документе.

"Именно он (Болдуин - Ред.) застрелил Галину, это его ошибка, и ничья иная", - приводит, в свою очередь, CNN комментарий адвоката Гутьерес-Рид Джейсона Боулза.

Гибель оператора Галины Хатчинс

21 октября 2021 года во время съемок "Ржавчины" на ранчо в Нью-Мексико Алек Болдуин застрелил из реквизитного оружия оператора Галину Хатчинс и тяжело ранил режиссера Джоэла Соуза. Болдуин играл преступника, подразумевалось, что он будет использовать на площадке холостые патроны. Ассистент режиссера Дэйв Холлс сказал актеру, что пистолет не заряжен. Семья погибшей Хатчинс подала в суд на Болдуина, обвинив его в недостаточной подготовке к выполнению трюка в кадре и неоправданном сокращении расходов на производство фильма. Позднее иск отозвали, съемки "Ржавчины" было решено возобновить. "Мы все считаем, что смерть Галины - это ужасный несчастный случай", - заявил ее муж Мэтью Хатчинс.

DW

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