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2022.11.13 08:40

В России вновь отменили премьеру фильма по роману "Мы" Замятина

РC
Радио «Cвобода» 2022.11.13 08:40
Пустой кинотеатр
Пустой кинотеатр / Shutterstock

В России во второй раз отменили премьеру фильмы "Мы" по роману писателя Евгения Замятина. Причина отмены и новая дата релиза неизвестны. Об этом пишет РБК со ссылкой на прокатчика "Централ Партнершип".

Изначально премьера должна была состояться осенью прошлого года – тогда ее отменили из-за коронавирусных ограничений. В этом году выход картины был запланирован на 1 декабря.

"Централ Партнершип" не назвал РБК причины отмены премьеры, попросив обратиться к продюсерам фильма. Ими выступают Сарик и Геворг Андреасян.

Сюжет антиутопии разворачивается спустя 200 лет после катастрофы, которая практически уничтожила человечество.

"Выжившие сумели построить совершенное Единое Государство, где у каждого – свой порядковый номер, униформа, стеклянный дом и секс по расписанию, и в обществе царят счастье и гармония. Инженер Д-503 считает такую жизнь идеальной и воспевает ее, вкладывая все свои знания и талант в строительство сверхмощного космического корабля. Случайная встреча с загадочной и прекрасной И-330 полностью переворачивает мир Д-503. Он с подлинным ужасом открывает в себе неконтролируемые "древние" порывы, чувства и страсти. И самое страшное: он узнает, что есть те, кто стремится разрушить последний оплот человечества – Единое Государство", – говорится в описании к фильму.

В этом году также отменили выход картины по роману Виктора Пелевина Empire V с участием рэпера Оксимирона, признанного "иностранным агентом". Премьера была запланирована на 31 марта, после отмены дата нового релиза назначена не была.

Радио Свобода

# Культура# Россия# кино
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