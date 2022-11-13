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2022.11.13 08:50

Максим Галкин выступает в Литве. Очерк о том, как мы можем смеяться над злом

ЯК НГ
Ян Кимбаровский, Новая газета – Балтия 2022.11.13 08:50
Максим Галкин
Максим Галкин / стоп-кадр

Максим Галкин приехал с туром в Литву. 8 и 10 ноября он выступил в Вильнюсе, 11 ноября — в Шяуляй, 12 ноября — в Клайпеде, 14 ноября его ждет Каунас. Наш журналист Ян Кимбаровский побывал на одном из концертов и поделился впечатлениями.

Это не стандартная статья и не отчет с места события, уважаемый читатель. Это субъективное ощущение от концерта и взгляд на него в контексте всего происходящего. Вы скажете «отсебятина» и будете правы, но если это срезонирует с вашей «отсебятиной», я буду рад.

Шесть часов, ноябрь, дождливый литовский вечер. Взял такси, нужно поторапливаться. На повороте к «Компенсе» вдруг приличная пробка, множество людей стягивается к концертному залу. «Видимо, Вильнюс и вправду его любит», — подумалось. Таксист спрашивает о том, кто выступает. Я отвечаю. Он смешно удивляется и жалеет, что сам не пошел.

Придя на место, пытаюсь вспомнить , где еще я видел так много людей в столице за последние месяцы. Ничего не приходит на ум. Люди везде. Средний возраст зрителя навскидку — 45-50 лет. Моё предположение насчет возраста сработало. Вот он, русскоязычный Вильнюс.

Когда я узнал, что приезжает Максим Галкин, то сразу захотел пойти. Без сомнения, он талантливый артист, а его позиция против войны в Украине и агрессии России достойна уважения. Показалось, что это именно та точка в жизни, когда всё совпало и надо это сделать. Еще хотел подарить билеты родителям, ведь они, понятное дело, куда бóльшие его фанаты, но не получилось. Поэтому я всецело переключился на журналистский исследовательский интерес.

Он начал с политики. Со своего статуса «иностранного агента», присвоенного ему властями РФ, со своей эмиграции, с травли в свой адрес. «Я всегда отказывался от всех званий со стороны власти, чтобы меня было нечего лишить, но в итоге всё-таки одно получил», — говорит Галкин.

Меня занимали несколько вещей. Одна из них, как у него получится смешить людей во время войны в Украине и как он будет использовать свои знаменитые пародии Жириновского, Путина, Баскова, Михалкова, ведь теперь они играют уже совсем другими красками.

Но у него получилось это сделать виртуозно. Да, даже пародию на Жириновского. Оказалось, что российские пропагандисты и политики еще более смешны, чем раньше. Над ними нужно смеяться, над этим злом, неимоверной тупостью и безумием. Один Небензя с его боевыми комарами и гусями чего стоит. Конечно, тень войны незримо присутствовала на концерте, но также была и вера, что таких нелепых персонажей можно и нужно победить.

Также, в начале концерта Максим Галкин говорил по-литовски, после у него был целый блок шуток о Литве и литовцах, что очень понравилось зрителям и «прогрело» зал. Например, чего стоит одна шутка, что настоящей «красной линией» для литовцев в отношениях с Россией стал русский мат. Другой темой интереса для меня был вопрос поколенческий. Галкина знают почти все, но больше люди, чья молодость и зрелость пришлись на 90-е и 2000-е, это их звезда. Получилось ли у него проложить этот мостик между поколениями, а может он и вовсе поддался влиянию мод и стал еще одним стендапером?

Нет, Галкин остался верен себе, своей манере выступления и амплуа пародиста. Про средний возраст зрителей на концерте я уже говорил, однако, Галкин старается быть актуальным и для молодой аудитории. Сердцевиной его концерта было сравнение исполнителей, которые были раньше, с их коллегами по цеху из современности. Зыкину, Пугачеву, Серова он сравнивал с Монеточкой, Jony и HammAli & Navai. И знаете, это получилось очень сильно и не оставило никого равнодушным.

Невидимой линией через всё выступление шла ностальгия. По прошлому, по тому, довоенному, докрымскому, допутинскому. Когда проводилась «Новая волна» в Юрмале, когда о политиках свободно шутили в России, когда все ко всем ездили, всё было более искренне, глубже и по-настоящему. Даже поезда. Тоской по прошлому даже выглядели шутки про коронавирус и ковидное время, но такова сейчас реальность.

Максим Галкин закончил вечер образом надежды на доброе будущее и подкрепил его песней на литовском. Что ж за этим, люди и пришли, за надеждой, что всё будет хорошо.

Новая газета - Балтия

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