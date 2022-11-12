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2022.11.12 08:05

Бербок заверила Литву в поддержке на фоне российской угрозы

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DW 2022.11.12 08:05
Анналена Бербок
Анналена Бербок / AP nuotr.

Главы МИДов Германии и Литвы обсудили в Берлине создание бригады НАТО под руководством ФРГ для укрепления восточного фланга. Безопасность Восточной Европы - это и безопасность Германии, заявила Анналена Бербок.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заверила Литву в непоколебимой поддержке на фоне российской угрозы. "Наши союз и дружбу не разделят пропаганда и угрозы", - заявила Бербок в пятницу, 11 ноября, в Берлине после встречи с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом. Она подчеркнула, что "безопасность Восточной Европы является безопасностью Германии".

Глава МИД ФРГ указала, что правительство Германии "на 100 процентов привержено своим обязательствам". Уже сейчас, по словам Бербок, в Литве в рамках программы НАТО дислоцированы почти 1000 солдат и офицеров бундесвера.

Размещение в Литве бригады НАТО

Анналена Бербок напомнила, что часть военнослужащих бригады НАТО под руководством Германии, созданной несколько месяцев назад для укрепления восточного фланга, будут размещены на территории ФРГ, еще часть - в Литве. При этом предусмотрена возможность переброски в Литву базирующихся в Германии военнослужащих в течение нескольких дней.

"Мы будем и дальше тесно сотрудничать с целью обороны восточного фланга", - добавила Бербок. Одновременно она указала на необходимость обсудить создание необходимой инфраструктуры в Литве.

В свою очередь Габриэлюс Ландсбергис отметил, что Литва высоко ценит поддержку Германии. Усиление войск НАТО в странах Балтии является единственным способом повлиять на планы России, уверен он. При этом общей целью является создание в Литве боеспособной бригады, заявил Ландсбергис. По его словам, Вильнюс очень серьезно относится к своим задачам и производит значительные инвестиции в развитие необходимой инфраструктуры.

В Литве настаивают на размещении всей бригады на ее территории

В то время как Берлин предполагает, что большая часть этой бригады будет размещаться в состоянии готовности в Германии, в Вильнюсе рассчитывают, что военных направят в Литву. В преддверии встречи с Бербок Ландсбергис в интервью агентству dpa сообщил, что правительство в Вильнюсе ожидает, что Германия до 2026 года развернет в Литве бригаду численностью до 5000 военнослужащих.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Североатлантический альянс решил укрепить оборону на восточном фланге и усилить существующие там боевые группы НАТО до бригадного уровня. Планируется, что Германия возьмет на себя командование бригадой в Литве численностью 3000-5000 человек. Там будут размещены вооружения, боеприпасы и командный состав. 8 октября министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) официально открыла в литовской Рукле штаб бригады НАТО под руководством Германии, созданный в рамках программы альянса по укреплению своего восточного фланга.

DW

# Литва# Германия# Война в Украине
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