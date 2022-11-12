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2022.11.12 08:00

Диана Науседене: Число украинских беженцев может увеличиться с наступлением холодов

НГ
Новая газета – Балтия 2022.11.12 08:00
Диана Науседене и Агата Корнхаузер-Дуда
Диана Науседене и Агата Корнхаузер-Дуда / Przemysław Keler/KPRP

С наступлением холодов число беженцев из Украины может вырасти, и к этому нужно готовиться, заявила первая леди Литвы Диана Науседене на встрече с супругой президента Польши Агатой Корнхаузер-Дудой.

«Вместе с нашими партнерами мы делаем всё, чтобы люди из Украины могли найти в Литве безопасное убежище, медицинскую и социальную помощь, образовательные услуги и, самое главное, возможность поддерживать свою культуру и сохранять жизнеспособность своей нации. Я очень рада, что украинские семьи получают такую же помощь в Польше. Путем совместных усилий и обмена опытом мы должны продолжать эту деятельность столько, сколько потребуется», — сказала супруга президента Литвы.

В Литве по инициативе Дианы Науседене и жены президента Украины Елены Зеленской работает Украинский центр.

Новая газета - Балтия

# Литва# Война в Украине
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