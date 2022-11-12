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2022.11.12 06:10

Глава МИД Литвы: ЕС готовит новые санкции Ирану

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BNS 2022.11.12 06:10
Габриэлюс Ландсбергис
Габриэлюс Ландсбергис / D. Umbraso/LRT nuotr.

Европейский союз (ЕС) обсудит новые санкции против Ирана в следующий понедельник, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, находящийся с визитом в Берлине.

"Мы будем предлагать дополнительные санкционные списки, которые могут быть добавлены (...) к прежнему санкционному списку", - сказал министр на совместной пресс-конференции со своей немецкой коллегой.

По его словам, новые санкции рассматриваются как из-за вовлеченности Тегерана в войну в Украине, выражающейся в поставке оружия России, так и из-за нарушений прав человека в самом Иране.

Ранее, в октябре, ЕС уже объявил о санкциях против Ирана, и в тот раз они были направлены против так называемой полиции нравов и 11 чиновников страны.

Встреча министров иностранных дел ЕС состоится в понедельник в Брюсселе.

# Литва# Война в Украине
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