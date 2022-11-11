Украинские военные вошли в Херсон

Военнослужащие украинской армии в пятницу, 11 ноября, вошли в областной центр Херсон, который был оставлен российскими военными. Официально об освобождении города ещё не объявлено. Однако в соцсетях уже публикуются фото и видео украинских военных на улицах города.
Впоследствии появились видео из центра города.
Сотни жителей Херсона вышли на улицы с украинскими флагами, чтобы поприветствовать военных. Над центральной площадью уже поднят флаг Украины.
О каких-либо боях в городе не сообщается. Минобороны России ранее заявило, что все российские военные были выведены с правого берега Днепра, где находится Херсон, утром в пятницу. Главное управление разведки Минобороны Украины, подтвердив, что украинские военные входят в город, обратилось с призывом к российским военным, которые ещё могут оставаться в Херсоне, сдаваться в плен.
Об отступлении на правый берег командующий российской группировкой генерал Сергей Суровикин объявил в среду. Отвод войск, таким образом, занял менее двух суток. Российские войска подорвали за собой мосты через Днепр.
Поступают также сообщения о том, что украинские военные без боя занимают другие населённые пункты Херсонской области на правом берегу Днепра. В их числе Чернобаевка. Местные жители снимают плакаты с текстом "Россия здесь навсегда".