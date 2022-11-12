Спикер литовского Сейма получила награду в Киеве

Литва будет с Украиной до победы, заявила спикер литовского Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, принимая в пятницу в Киеве орден князя Ярослава Мудрого II степени.

«То, что сейчас происходит, – это больше, чем борьба за свободу и будущее Украины. Это борьба за демократию и будущее Европы. Поэтому мы благодарим вас за то, что вы находитесь в первых рядах этой борьбы, и обещаем быть с вами до победы», – цитирует слова Чмилите-Нильсен парламентский отдел по связям с общественностью.

Получая награду от президента Украины Владимира Зеленского, глава парламента сказала, что эта оценка является стимулом еще больше и интенсивнее работать для достижения победы.

«Литва будет помогать Украине столько, сколько необходимо», – подчеркнула В. Чмилите-Нильсен.

В конце октября Президент Украины Зеленский наградил председателя Сейма Литвы за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за весомый вклад в популяризацию украинского государства в мире.

В столице Украины делегация, возглавляемая В. Чмилите-Нильсен, участвует в заседании Ассамблеи Сейма Литвы и Верховной Рады.

Спикер Сейма впервые за время войны посетила Украину 24 марта, ровно через месяц после начала вторжения.