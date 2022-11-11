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2022.11.11 15:02

Рестораны McDonald’s в Беларуси будут работать под российским брендом «Вкусно — и точка»

РC
Радио «Cвобода» 2022.11.11 15:02
McDonalds
McDonalds / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В сообщении на сайте компания пообещала сохранить все рабочие места, "вкус блюд и высокое качество продукции". Точная дата начала работы под брендом "Вкусно – и точка" пока не сообщается.

В Беларуси открыто 25 ресторанов "Макдоналдс", которые ежегодно обслуживают свыше 10 миллионов клиентов. Ими управляет Унитарное предприятие "КСБ Виктори Рестораны" казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева.

Ранее сообщалось, что в ресторанах белорусской сети "Макдоналдс" начали пропадать некоторые блюда из меню. В компании это объясняли сложностями с поставками.

14 марта американская корпорация McDonald's объявила о прекращении работы своих ресторанов быстрого питания в России из-за её вторжения в Украину. 16 мая компания сообщила об окончательном уходе с российского рынка. Тогда же сеть купил российский предприниматель Александр Говор. Он провел ребрендинг, сменив название на "Вкусно – и точка", и пообещал по возможности сохранить привычное меню, хотя из него были удалены некоторые позиции: гамбургеры "Биг тейсти", "Биг мак" и десерт "Макфлури". Из меню исключили также напитки Coca-Cola, чья компания-производитель решила прекратить работу заводов и уйти из России. 12 июня в России под брендом "Вкусно – и точка" вновь открылись первые 15 ресторанов бывшего "Макдоналдса".

Российская компания утверждает, что за полгода работы "полностью наладила цепочку поставок и адаптировала логистику для бесперебойной работы всех предприятий сети на российском рынке".

Радио «Cвобода»

# В мире# Беларусь
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