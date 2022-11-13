Висагинас – третий город в Литве, в котором при самоуправлении действует Совет сеньоров

Демографическая ситуация в Висагинасе за последние десятилетия успела поменяться на прямо противоположную: из самого молодого города, города строителей и работников Игналинской АЭС, он превратился в город, в котором значительную часть жителей составляют пенсионеры. Но пенсия – не значит отказ от активной жизни, в том числе отказ от принятия важных для самих сеньоров решений. В этом году завершился проект "Висагинас – дружественный для сеньоров город".

Директор висагинского Университета третьего возраста Аста Селюнене, инициировавшая проект, говорит, что основной его результат – Совет сеньоров при самоуправлении – мог бы появиться еще раньше.

"Этот проект мы начали готовить еще в 2019 году, в конце года, когда еще не знали, что ждет наше сообщество. Я имею в виду и весь период пандемии, и также войну, которая началась уже во время выполнения проекта. Этот проект был подготовлен для Фонда активных граждан, который администрируется в Литве при Фонде открытой Литвы. Наша цель была создать условия и реальные механизмы, которые помогли бы висагинцам старшего возраста активно участвовать в общественной жизни, а также в процессах принятия, формирования решений как при Совете самоуправления, так и при администрации самоуправления", – рассказала А. Селюнене.

Висагинас / Фото Э. Гяниса/LRT

Висагинас когда-то строился как город, удобный для проживания молодых людей, молодых семей, детей. Но демография очень резко поменялась – теперь все эти жители Висагинаса уже стремительно становятся пожилыми, выходят на пенсию.

"Демография нашего самого молодого города в Литве уже приближается к тому, что около 30 проц. жителей нашего самоуправления становится сеньорами. И, конечно, очень важно, чтобы эти люди, которые имеют еще и особенности, выделяющие их в контексте всей Литвы. Я имею в виду языковой барьер, который все-таки для людей старшего возраста еще остается важным препятствием, а также то, что они не так активно знают контекст Литвы, процессы принятия решений, законодательство, не так свободно пользуются современными технологиями, которые бы помогли им", – перечисляет особенности города А. Селюнене.

Висагинский Университет третьего поколения / Фото Э. Гяниса/LRT

Не секрет, что висагинцы среди других самоуправлений, схожих по количеству населения, в среднем выделяются высоким уровнем образования, особенно когда речь идет о людях старшего возраста.

"Когда они приехали строить город, большинство из них имели и имеют один или даже несколько дипломов о высшем образовании, поэтому для них общественная жизнь, активная жизнь в сообществе остается обычной повседневной потребностью. Они также активно учатся, посещают общественные организации, учатся в Университете третьего возраста, то есть наши сеньоры немножко выделяются в контексте небольших самоуправлений Литвы", – говорит А. Селюнене.

Проект включал в себя и консультации с местной политической властью и администрацией самоуправления. Их результатом стала договоренность о том, что при Совете самоуправления появится и начнет активно действовать Совет сеньоров.

Висагинас / Фото Э. Гяниса/LRT

"И Висагинас станет третьим городом в Литве, в котором как консультационное учреждение при Совете самоуправления будет действовать Совет сеньоров! Это случилось, совет был создан. Он активно действует уже с конца прошлого года, и мы надеемся, что работа будет продолжаться успешно, и, согласно регламенту конвенции, Совет будет выполнять свою миссию", – рада А. Селюнене.

Директор Университета третьего возраста также довольна тем, что осуществление проекта пришлось на удачный период, когда стратегические документы и всей Литвы, и региона, и Висагинского самоуправления как раз подошли к финальному этапу выполнения.

"И теперь вот уже год проходят активные встречи, где формируются предложения на период новой стратегии нашего города. Вот как раз с помощью этих наших представителей в Совете сеньоров мы можем официально представлять свои предложения, которые могут быть включены в эту стратегию. Мы надеемся, что в каком-то объеме они будут включены", – говорит А. Селюнене.

Висагинас / Фото Э. Гяниса/LRT

Инициаторам проекта важно, чтобы то, что включается в стратегические документы развития города на будущее, до 2030 года, учитывало интересы сеньоров, чтобы эти документы отражали вовлеченность сеньоров в процессы принятия решений.

"Мы хотим, чтобы не то что существовала отдельная программа для сеньоров, – где сеньоры воспринимаются ну, скажем, как определенная социальная проблема, как люди, которым нужны только пенсионные выплаты, социальные какие-то пособия и медицинские услуги. Мы хотели бы, чтобы интересы сеньоров отражались во всех программах и всех сферах жизнедеятельности, чтобы были созданы возможности не только услышать их мнение, но и чтобы наши горожане старшего возраста чувствовали себя всегда вовлеченными в эти процессы, чтобы они тоже могли внести свой вклад, а не только ждать, пока местные власти или государство предоставит им какие-то бесплатные услуги или компенсации", – говорит А. Селюнене.

Висагинский Университет третьего возраста посещают более 250 студентов, которые учатся на факультетах искусства, дизайна одежды, театра танца «Рута», языков (литовского, немецкого, английского) и др. В нем учатся русские, литовцы, белорусы, украинцы и представители других национальностей.