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2022.11.12 11:50

В Сейме призывает более строго регламентировать езду на электросамокатах

ММ LRT.lt
Марюс Монкявичюс, LRT.lt 2022.11.12 11:50
Электросамокаты
Электросамокаты / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В Сейме рассматриваются поправки к Закону о безопасности автомобильного дорожного движения, которые касаются водителей электросамокатов. Предлагается установить четкие требования к передвижению на этих транспортных средствах – регламентировать скорость, мощность, ввести минимальный возраст водителя. Но не все поддерживают это предложение. 

Нет четкого закона

Инициатор этих поправок, член Сейма Юлюс Сабатаускас говорит, что встретил определенное сопротивление. Заинтересованные стороны пытаются убедить других членов Сейма в том, что никаких правил не нужно – достаточно повышать сознательность водителей самокатов.

«Как всегда, бизнес опережает государство. Государство заснуло, а ведь новый министр транспорта два года назад обещал, что этому обязательно будет уделено внимание и будет подготовлено правовое регулирование», – заявил Ю. Сабатаускас на пятничной пресс-конференции.

По его словам, несмотря на то, что были организованы разные дискуссии, никакого законопроекта от министерства так и не поступило. С учетом сложившейся ситуации, в Сейме решили взять инициативу в собственные руки и разработать соответствующее регламентирование.

Юлюс Сабатаускас
Юлюс Сабатаускас / D. Umbraso/LRT nuotr.

«Мы с коллегами организовали дискуссию, на которую пригласили представителей всех институций, которые заботятся и должны заботиться о безопасности дорожного движения, а также представителей полиции и врачей. И там от министерства мы услышали, что никакого дополнительного закона не надо, ведь все есть в Правилах дорожного движения или в действующем законе. Однако, как видно, этого недостаточно», – продолжил Ю. Сабатаускас. Он отметил, что по улицам ездят разные электросамокаты, скорость которых порой сопоставима со скоростью мотоцикла.

По словам Ю. Сабатаускаса, после разработки нового законопроекта об использовании электросамокатов в Сейм стали наведываться представители бизнеса, которые предположительно могли помочь подготовить еще один отдельный законопроект. Оба они были представлены правительству для рассмотрения и выводов. Ю. Сабатаускас не скрывал, что выводы правительства оказались не совсем такими, на которые он надеялся.

Электросамокаты
Электросамокаты / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Водители часто пьяны

По данным дорожной полиции, в 2018 г. было зафиксировано 14 аварий с участием водителей электросамокатов. В 2019 году это число возросло до 64, а в 2021 году число таких дорожных инцидентов составило уже 202.

«По данным этого, еще не завершившегося года – 195 дорожно-транспортных происшествий. Пострадали 210 человек, что больше, чем за весь 2021 год. Слава богу, смертельных случаев пока нет», – сказал Ю. Сабатаускас.

Заведующий приемным отделением Жальгирисской клиники Вильнюсской университетской больницы Далюс Маткявичюс во время пресс-конференции не скрывал, что уже не первый год наблюдается рост числа травм, получаемых самокатчиками.

Он представил более подробную статистику. По имеющимся данным, примерно в 43 проц. инцидентов с участием электросамокатов диагностируются травмы лица, в 35 проц. инцидентов требуется операционное лечение. Продолжительность стационарного лечения в среднем составляет от 7 до 9 койко-дней.

Электросамокаты
Электросамокаты / D. Umbraso/LRT nuotr.

Также отмечено, что в авариях чаще участвуют мужчины (60 проц.), средний возраст пострадавших составляет 34 года. И еще одна деталь – у 28-49 проц. пострадавших в крови обнаружен алкоголь, в среднем 1,76 промилле.

По словам Д. Маткявичюса, в Жальгирисской клинике в 2021 году лицевые травмы были зарегистрированы у 463 человек, и 73 пациента пострадали именно во время езды на электросамокате. Для сравнения: в этом году всего за 10 месяцев было зарегистрировано 511 пациентов с лицевыми травмами, из них 148 – водители самокатов.

«Хочу отметить, что это не пациенты с травмами зубов. Выбитый зуб классифицируется как легкая травма. Здесь речь идет о пациентах, которые нуждаются в стационарном лечении, потому что их жизни угрожает опасность», – добавил Д. Маткявичюс.

Подготовлены новые поправки

В Сейме еще весной были зарегистрированы новые поправки к Закону о безопасности автомобильного дорожного движения, которые более строго регламентируют использование электросамокатов и других микромобильных средств. Свои предложения по предложенным поправкам представили сотрудники дорожной полиции, компания по прокату самокатов «Bolt» и другие заинтересованные лица.

Новыми ограничениями предлагается определить понятие электросамокатов, установить четкие требования к передвижению на этих транспортных средствах (например, к скорости или мощности), а также предполагается ввести возрастной ценз.

Электросамокаты
Юлюс Сабатаускас
Электросамокаты
Электросамокаты
# Литва
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