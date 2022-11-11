«Врезаешься как в стену». Автобусы и троллейбусы в Литве попадают в аварии почти каждый день

Общественный транспорт – неотъемлемая часть дорожного движения, имеющая определенные правила, которым должны следовать как водители данного транспортного средства, так и другие участники дорожного движения. Однако дорожно-транспортных происшествий не избежать - каждый месяц их фиксируются десятки, поэтому важно поминать главные правила.

Количество аварий увеличивается

Данные компании Lietuvos draudimas показывают, что за первые десять месяцев этого года количество столкновений с общественным транспортом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 33 процента больше. Прогнозируется, что количество происшествий будет только увеличиваться по мере приближения самого темного времени года, когда из-за экономической ситуации городские улицы все менее освещены.

Артурас Юодейкис / „Lietuvos draudimo“ nuotr.

«Мы видим, что количество ДТП в этом году увеличилось. Всего в этом году наша компания уже выплатила более 255 тысяч евро для возмещения убытков, понесенных в случае столкновения с общественным транспортом», — говорит Артурас Юодейкис, руководитель отдела претензий Lietuvos draudimas.

По данным компании, больше всего аварий зафиксировано в городе Каунас. На втором месте Вильнюс и Клайпеда

Что важно помнить о полосах A и A+

Как говорит мобеседник, самое главное на дороге, это соблюдаение Правил дорожного движения (ПДД).

«С 1 июня текущего года произошли изменения - выделены два типа полос движения для маршрутного транспорта. Нередко, особенно в часы пик, водители автомобилей просто пытаются сэкономить время и не соблюдают установленных правил дорожного движения – едут по полосе, предназначенной для маршрутного транспорта, и создают опасные ситуации.

Общественный транспорт в Вильнюсе / E.Blaževič/LRT nuotr.

Важно помнить, что въезд на полосу А карается штрафом. Полиция тоже обращает много внимания на нарушителей, организуются рейды», — говорит А. Юодейкис.

Соблюдение правил необходимо для обеих сторон

По его словам, одним из важнейших правил является то, что в населенном пункте водители должны уступать дорогу маршрутному транспорту, стартующему с остановки.

«Водители не хотят пропускать общественный транспорт, выезжающий с остановки, из-за чего случаются как серьезные дорожно-транспортные происшествия, так и небольшие. Конечно, водителям общественного транспорта также очень важно помнить, что перед выездом на дорогу они должны показать сигнал поворота и убедиться, что другие участники дорожного движения их видят и пропускают — это касается и маршрутных автобусов», — отмечает А. Юодейкис.

Как говорит страховой эксперт, очень важно обращать внимание на узкие участки дороги, когда водителю автобуса или троллейбуса достаточно сложно маневрировать влево или вправо.

«Дорожно-транспортные происшествия случаются, когда водители автомобилей игнорируют знак «СТОП», останавливаются ближе к перекресткам, чем указано на знаках», — отмечает эксперт.

Общественный транспорт / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

А.Юодейкис также напоминает о необходимости держаться на безопасном расстоянии от автобуса или троллейбуса, едущего впереди, поскольку в экстремальных условиях движения, при резком торможении, идущее сзади авто может не остановиться.

«Такие столкновения особенно болезненны, потому что врезаешься «как в стену» — задняя часть кузова общественного транспорта абсолютно плоская. Соблюдение безопасной дистанции особенно важно с приближением зимнего сезона, когда в любой ситуации дистанция часто может предотвратить столкновения с другими участниками дорожного движения.

Общественный транспорт в Клайпеде / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Кроме того, важно помнить, что в общественном транспорте ездит много людей – даже если нет дорожно-транспортного происшествия, резкое торможение водителем троллейбуса или автобуса может травмировать пассажиров и поездка может закончиться травмами. Особенно важно обратить внимание на желтые автобусы, которые перевозят детей», — напоминает А.Юодейкис.

Наконец, страховой эксперт отмечает, что ряд ДТП происходит при смене полосы движения или на перекрестках с круговым движением, где резкое замедление или ускорение общественного транспорта из-за препятствия или смены полосы движения создает дополнительные проблемы для других участников дорожного движения. Принято считать, что общественный транспорт медленный и неповоротливый, но не стоит забывать, что в городе есть и автобусы-экспрессы.

«Как всегда, самое главное — соблюдать правила дорожного движения, быть терпеливыми друг к другу, вести себя уважительно и не терять терпения — иногда только это может помочь избежать болезненных аварий. Культура вождения играет очень важную роль на дорогах, поэтому необходимо взаимопонимание», — говорит А. Юодейкис.