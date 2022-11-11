Главы стран НАТО встретятся в Вильнюсе: столичные гостинницы переполнены

«В Литве никогда не было мероприятий такого масштаба», — сказал посол и бывший министр иностранных дел Линас Линкявичюс о предстоящем летом в Вильнюсе саммите НАТО. В литовскую столицу приедут более 5 тысяч человек, а бюджет встречи увеличился до 38 млн. евро.

Чуть более чем через полгода - 11-12 июля 2023 года - главы государств НАТО соберутся в Вильнюсе. Министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис подчеркнул, что, выбирая Вильнюс местом проведения саммита, Альянс проявляет внимание к вопросам безопасности восточного фланга и посылает сильный сигнал о том, что обеспечение безопасности Балтийского региона важно для НАТО.

«В то же время это признание и оценка Литвы как надежного союзника, выполняющего согласованные обязательства. Лидеры всех стран НАТО, собравшиеся в столице Литвы, примут решения, связанные с укреплением безопасности всех нас и наших союзников», — сказал Г. Ландсбергис.

В Рукле состоялась церемония ротации и смены командования передовой боевой группы НАТО в Литве / vyr. srž. A. Čemerkos nuotr.

Каким будет саммит НАТО в Вильнюсе, решает рабочая группа, сформированная правительством. Хотя изначально было заявлено о 30 млн. сейчас бюджет встречи лидеров стран НАТО достигает 38 миллионов евро.

Ожидается более 5 тысяч человек

Встреча организуется за счет средств принимающей страны. Большая часть суммы будет находиться в ведении Министерства иностранных дел, примерно одна треть - Службы защиты управления, Министерства внутренних дел и Министерства национальной обороны.

По словам министерства, подготовка к встрече лидеров НАТО идет по плану, утвержденному рабочей группой правительства. В настоящее время осуществляются закупки, планируется логистика, заключаются контракты с поставщиками услуг и товаров.

«Литва также постоянно находится в контакте с ведомствами НАТО касательно организационных вопросоы. По предварительным данным, на встрече лидеров НАТО ожидается около 40 делегаций стран-членов и стран-партнеров НАТО, а участие в мероприятии и сопровождение делегаций примут около 5 тыс. человек. Из-за большого количества участников, в Вильнюсе может не хватить гостиниц, поэтому часть лиц, сопровождающих делегации, планируется разместить в гостиницах в других городах», — прокомментировали в МИД.

Истребители НАТО в Вильнюсе / M.Baliutavičiūtė/LRT nuotr.

«Дополнительные средства будут выделены для обеспечения безопасности во время саммита НАТО. Средства предназначены для приобретения транспорта, спецтехники, а также для выплаты заработной платы и сверхурочной работы сотрудников», — говорится в сообщении МВД.

В МВД не раскрывают, насколько и какие меры безопасности планируется использовать во время встречи лидеров НАТО, эта информация засекречена из-за требований безопасности.

Президент Гитанас Науседа заявил в социальной сети, что в нынешнем геополитическом контексте, когда Россия ведет кровопролитную войну на Украине, особенно важны единство союзников по НАТО и твердая приверженность коллективной обороне.

«Тот факт, что лидеры Альянса встретятся в Литве следующим летом, является еще одним четким сигналом враждебным государствам: мы едины и будем защищать каждый сантиметр Альянса. Надеюсь на амбициозные результаты саммита НАТО в Вильнюсе», — написал глава страны в Facebook.

Гитанас Науседа / E. Blaževič/LRT.nuotr

Встреча на высшем уровне лидеров НАТО пройдет в Литве впервые, но это не первая подобная встреча в странах Балтии - в 2006 году саммит альянса проходил в Риге. Л. Линкявичюс, занимавший тогда должность чрезвычайного и полномочного посла в НАТО, сказал, что столица Латвии тогда казалась совершенно пустой.

«Город был почти пустой. Было много ограничений, в том числе в аэропорту, и полеты были ограничены, это сложно. У всех есть свои силовые структуры, они приезжают и работают, есть взаимодействие с местными спецслужбами, с полицией. Это огромная невидимая работа», — сказал Л. Линкявичюс.

Кроме того, он выразил надежду, что саммит НАТО в Вильнюсе станет историческим и что Финляндия и Швеция впервые примут участие в качестве членов: «Я хотел бы, чтобы вопрос о членстве Швеции и Финляндии был решен. Они имеют статус приглашенных в Альянс, но необходимо принимать решения и ратифицировать документы о присоединении в парламентах. Мы знаем, что Турция и Венгрия его задерживают, посмотрим, как пойдет. Нам бы очень хотелось, чтобы встреча в Вильнюсе собрала 32 членов, а не 30, чтобы Швеция и Финляндия были настоящими членами. Трудно сказать, как все сложится, но этот момент может стать историческим».