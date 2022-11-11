Сезон обязательной смены шин в Литве: можно ли ездить на летней резине, если зима еще не наступила?

Среда стала последним днем, когда водители должны были сменить летнюю резину на своей машине на зимнюю. В этой связи снова разгорелся спор о том, логично ли ездить на зимней резине, если зимней погодой еще и не пахнет. Например, в Латвии и Эстонии обязательная замена шин только с 1 декабря. Тем не менее в Минтрансе уверяют, что перенос даты осенней замены шин не планируется, по крайней мере, пока.

Порядок есть порядок

С 10 ноября в Литве запрещено ездить на летней резине. Если шины не соответствуют техническим требованиям, полиция может выписать штраф в размере от 30 до 40 евро, в отдельных случаях могут аннулировать техосмотр транспортного средства.

В соседних странах Балтии крайний срок замены шин на зимние наступает на месяц позже. И в Латвии, и в Эстонии на зимних шинах ездят с 1 декабря по 1 марта.

Хотя изменение климата становится все более очевидным, зима приходит поздно, а были случаи, когда она вообще не наступала из-за относительно теплой погоды и отсутствия снега. В Минтрансе подчеркивают, что, по крайней мере, пока в стране не планируют менять сроки смены шин.

Сезон смены шин / I. Gelūno/BNS nuotr.

«В 2020 году, ответственные за безопасность движения органы, обсуждали возможные изменения сроков замены шин, но пришли к выводу, что аргументированных причин и целесообразности для изменения регламента нет», — говорится в комментарии для LRT.lt представителей Министерства транспорта.

Непредсказуемая погода может стать помехой

По мнению Министерства транспорта, затягивать сроки осенней замены шин было бы рискованно, так как в ноябре погода в Литве очень переменчива, она может меняться быстро и создавать крайне неблагоприятные условия движения для водителей транспортных средств.

«Регламент по результатам многолетнего метеонаблюдения и установленные сроки смены шин полностью совпали с похолоданием. В Литве обычно в ноябре или марте по всей стране или в отдельных ее частях может выпасть снег, на отдельных участках дороги, на мостах, путепроводах и т. д. может образоваться гололедица. Управлять автомобилем с летней резиной в таких погодных условиях бывает очень сложно, а технические дорожно-транспортные происшествия в это время значительно увеличиваются», — заверили представители министерства.

Сезон смены шин / I. Gelūno/BNS nuotr.

По официальной информации органов безопасности дорожного движения, научно-исследовательских институтов и производителей шин, летние шины не пригодны для эксплуатации в холодное время года, когда температура воздуха опускается ниже +7°С, так как ухудшается их сцепление с дорожным покрытием, а у транспортных средств ухудшается управление, возрастает риск дорожно-транспортного происшествия.

Угроз было бы больше

Инструктор по вождению Андрей Савченко также сказал LRT.lt, что сомневается в логичности пересмотра и переноса сроков замены шин, так как это может иметь больше негативных последствий, чем пользы.

«Экономически это мало поможет людям, потому что все равно придется менять. И я не вижу никакой пользы. Это действительно может увеличить дорожную опасность, потому что сейчас, когда люди едут рано утром, температура уже близка к нулю. И очень скоро она, вероятно, будет ниже. Я не думаю, что мы достаточно информированы об изменении климата, чтобы сказать, что у нас не будет зимы, холода, мороза, снега до, скажем, 1 декабря», — говорит инструктор.

По словам А. Савченко, можно даже не ждать настоящей зимней погоды, сопровождающейся снегом и льдом, чтобы летняя резина не выполняла должным образом свои функции.

Сезон смены шин / I. Gelūno/BNS nuotr.

«Достаточно низких температур, мокрого дорожного покрытия и летняя резина в таких условиях работать не будет. При температуре около 5 градусов летняя резина становится бесполезной, поэтому важно соблюдать безопасную скорость и безопасную дистанцию», — поделился советом водитель.

Запрет шипованных шин не планируется

В некоторых странах, например в Польше, шипованная зимняя резина запрещена. В свою очередь Минтранс последний раз рассматривал вопрос о запрете шипованных шин в 2021 году.

Затем специалисты Агентства транспортной компетенции проанализировали особенности регулирования в других странах, аварийность, преимущества шипованных шин для безопасности движения, вред, который они наносят дорогам и окружающей среде, а также изучили рынок сбыта шипованных шин и т.д.

«Согласно исследованиям, шипованные шины с каждым годом выбирают в Литве все меньше водителей, такие шины составляют очень небольшую часть всех продаваемых в стране шин. Кроме того, шипованную резину разрешено использовать в соседних Эстонии и Латвии, а также в Скандинавских странах. Учитывая это, вопрос о запрете шипованных шин в настоящее время не рассматривается», — сообщили LRT.lt в министерстве.