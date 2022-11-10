Аmnesty International: Депортация украинцев – военное преступление РФ

Принудительный вывоз мирного населения Украины с оккупированных территорий является военным преступлением со стороны России. Об этом заявили в своем новом докладе правозащитники из международной организации Amnesty International.

Они также не исключили, что насильственный вывоз населения, который назван в докладе депортацией, и злоупотребления российских властей в процессе так называемой фильтрации украинцев содержит признаки преступлений против человечности.

Правозащитники призывают подписать петицию с призывом остановить эти действия. Они также выдвинули ряд требований к российским властям.

Как проводилось исследование

При подготовке доклада правозащитники опросили 88 мирных жителей Украины. Как отмечается, 48 из них до начала полномасштабного российского вторжения жили в ныне аннексированном Мариуполе Донецкой области.

В начале марта 2022 года этот город оказался в окружении российских войск. За время боевых действий город сильно пострадал, многие кварталы почти полностью разрушены. Многие местные жители покинули Мариуполь, однако десятки тысяч человек продолжают в нем оставаться, несмотря на отсутствие централизованного водоснабжения, связи, тепла. Независимых данных о числе жертв среди мирного населения нет, по оценкам, их счёт идёт на тысячи.

Что рассказали мирные жители

В разговоре с правозащитниками жители Мариуполя рассказали, что после оккупации города российскими войсками последние активно препятствовали перемещению мирных граждан на подконтрольные Украине территории. Некоторые из опрошенных сообщили, что российские военные насильно отправляли их в "эвакуационные" автобусы, которые затем доставляли их на подконтрольные России территории так называемой "ДНР". Впоследствии многие жители Мариуполя оказались на территории России.

Гражданам, которые пытались покинуть оккупированный Мариуполь на личном автомобиле, российские силы выносили предупреждения об опасности пересечения границы в направлении подконтрольных Украине территорий.

Многие из опрошенных мирных жителей называли сложившуюся при оккупации Россией среду "принудительной", в которой у них не было выбора, куда эвакуироваться. Это привело к тому, что многие дети были разлучены со своими родителями, что противоречит нормам международного гуманитарного права.

Также правозащитники опрашивали мирное население аннексированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также Харьковской области Украины. Amnesty International описала, как вынужденных покинуть свои дома украинцев подвергали так называемой фильтрации. По словам мирных жителей, этот процесс нередко сопровождался жестоким обращением и даже пытками.

Правозащитники призвали провести международное расследование насильственного перемещения населения Украины.

Организация также призвала власти России немедленно остановить насильственное перемещение украинского населения, остановить процесс фильтрации, а также предоставить возможность для жителей оккупированных территорий покинуть их и переехать на подконтрольную украинским властям территорию.

Радио «Cвобода»