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2022.11.10 17:19

Японский автоконцерн Mazda уходит из России

РC
Радио «Cвобода» 2022.11.10 17:19
„Mazda CX-60“
„Mazda CX-60“ / Pranešimo autorių nuotr.

Автоконцерн Mazda продал российской группе "Соллерс" свою долю в совместном предприятии "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" во Владивостоке, где ранее выпускали автомобили японской марки. Стоимость сделки составила один евро, говорится в отчетности японской компании.

Доля была продана 24 октября. Mazda оставляет за собой право выкупить долю обратно за ту же сумму в течение трех лет. Убыток от передачи доли автоконцерн оценил в 12 миллиардов иен (82 миллиона долларов).

В "Соллерс" сообщили, что в 2023 году компания перезапустит завод с новой модельной линейкой автомобилей. До ухода Mazda на предприятии выпускали модели CX-5, CX-9 и Mazda6.

О планах уйти с российского рынка также объявил японский производитель грузовиков и пикапов Isuzu. Ранее компания опровергала информацию о том, что она собирается прекратить свою деятельность в России. Производство на заводе Isuzu в Ульяновске было приостановлено в марте этого года.

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