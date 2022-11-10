Японский автоконцерн Mazda уходит из России

Автоконцерн Mazda продал российской группе "Соллерс" свою долю в совместном предприятии "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" во Владивостоке, где ранее выпускали автомобили японской марки. Стоимость сделки составила один евро, говорится в отчетности японской компании.

Доля была продана 24 октября. Mazda оставляет за собой право выкупить долю обратно за ту же сумму в течение трех лет. Убыток от передачи доли автоконцерн оценил в 12 миллиардов иен (82 миллиона долларов).

В "Соллерс" сообщили, что в 2023 году компания перезапустит завод с новой модельной линейкой автомобилей. До ухода Mazda на предприятии выпускали модели CX-5, CX-9 и Mazda6.

О планах уйти с российского рынка также объявил японский производитель грузовиков и пикапов Isuzu. Ранее компания опровергала информацию о том, что она собирается прекратить свою деятельность в России. Производство на заводе Isuzu в Ульяновске было приостановлено в марте этого года.

Радио «Cвобода»