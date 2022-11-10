Вильнюская клиника Сантара получила уникальный аппарат - тренажер "Паулюс"

В Вильнюсской университетской больнице Сантара впервые в Литве была представлена ​​глобальная инновация, направленная на улучшение медицинского обслуживания недоношенных новорожденных, – тренажер "Паулюс". Он точно воссоздает недоношенного ребенка, родившегося на 27 неделе беременности. Тренажер позволит врачам лучше узнать недоношенного новорожденного, его анатомию, наиболее распространенные проблемы со здоровьем и, таким образом, существенно улучшит медицинское обслуживание недоношенных детей.

По данным Института гигиены, в Литве ежегодно рождается около 1300 недоношенных новорожденных, и только у 1 из 100 из них нет проблем со здоровьем. У недоношенных детей смертность значительно выше, чем у доношенных.

По мнению клиник Сантара, появление в Литве тренажера "Паулюса" — важный результат сотрудничества и взаимопомощи общества и врачей.

«Я считаю, что крошечный "Паулюс", ростом всего 35 см и весом менее 1000 г, станет большим шагом вперед для дальнейшего улучшения медицинского обслуживания недоношенных новорожденных в нашей стране и спасения большего количества жизней недоношенных новорожденных», — говорит руководитель Ассоциации недоношенных новорожденных, которая инициировала появление этого тренажера в Литве Аста Спейчите-Радзевичене.

Вильнюская клиника Сантара получила уникальный аппарат / Santaros klinikų nuotr.

По словам руководителя неонатологического центра клиники Сантара Аруноса Любшиса, Центр неонатологии на протяжении десятилетий является лидером в оказании квалифицированной медицинской помощи самого высокого уровня тяжелобольным и недоношенным детям.

«Роль центра неонатологии особенно изменилась с первого года независимости, когда в Литве стали регистрировать новорожденных с 22-й недели беременности и массой тела при рождении от 500 граммов. О таких маленьких пациентах заботятся и лечат в нашем центре уже более трех десятков лет. Им необходимы не только самые современные диагностические и лечебные технологии, но и специальная подготовка, знания и навыки медицинского персонала».

По словам врача, все опасности и возможные осложнения, с которыми малыши сталкиваются с первых минут жизни, обычно заканчиваются благополучно, но у части малышей, особенно с весом менее 1000 граммов, вероятны довольно серьезные проблемы со здоровьем, которые могут оставить след на долгие периоды жизни.

Вильнюская клиника Сантара получила уникальный аппарат / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

«Незрелость всех органов и систем организма может вызвать у недоношенного новорожденного не только серьезные проблемы с адаптацией, но и явиться важнейшим фактором, определяющим возможные краткосрочные или даже долгосрочные проблемы со здоровьем. Часто у таких новорожденных возникают проблемы с дыханием, сосанием, глотанием, усвоением пищи и другие проблемы, требующие помощи при дыхании или кормления через зонд. Кроме того, они значительно более чувствительны к стрессу внешней среды, поэтому требуют особого ухода», — говорит док. А. Любшис.

У особо маловесных новорожденных чаще наблюдаются нарушения зрения, слуха, длительное дыхание, нарушения развития, а в наиболее тяжелых случаях - даже детский церебральный паралич, физическая и психическая инвалидность.

По словам руководителя Центра неонатологии, значительные достижения были бы невозможны без внедрения в повседневную медицинскую практику новых методов диагностики и лечения, постоянного обучения персонала, накопления новых знаний и навыков.

«Возможность использовать современный манекен "Паулюс" для обучения и развития навыков, является очень важным подарком как для врачей, так и для маленьких пациентов и их семей.

«Симулятор "Паулюс" имитирует очень маленького 27-недельного новорожденного, какими являются большинство наших пациентов. Это совершенно новый шаг в технологиях обучения, позволяющий с помощью манекена выполнять различные лечебные манипуляции, моделировать клинические ситуации, помогать находить пути их решения. Нет сомнений, что "Паулюс" поможет и дальше улучшать качество ухода и лечения этих самых маленьких и деликатных наших пациентов», — говорит док. А. Любшис.

Хотя количество недоношенных новорожденных в Литве существенно не изменилось за последнее десятилетие и составляет около 5% всех рождений, но таких новорожденных умирает значительно больше, чем родившихся.

«Не только современное оборудование, но и опыт и навыки медперсонала по выхаживанию и лечению этих малышей позволили за последние пару десятков лет значительно снизить их смертность. Вот почему так важно привезти этот тренажер в Литву — это реальный инструмент, который дает медицинским работникам возможность лучше ознакомиться с недоношенными новорожденными, их анатомией и нарушениями здоровья», — говорит доктор.