Исследование: часть жителей Литвы по-прежнему тоскуют по советскому времени и колхозам

Те жители Литвы, которые считают, что в советское время жизнь была лучше, склонны также верить в теории заговора, сказала LRT.lt Айне Рамонайте, профессор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета.

Теории заговора

Ведущие политики и врачи говорили о разрушительном воздействии теорий заговора во время пандемии. Считается, что именно необоснованное мнение о том, что пандемия спланирована и что вакцины якобы вредны для здоровья, привело к тому, что люди стали избегать прививок от COVID-19. Сегодня примерно каждый третий житель Литвы не привит.

По словам А. Рамонайте, более трети литовцев верят в те или иные утверждения теорий заговора.

В исследовании, которое она провела в начале 2021 года, людей спрашивали, согласны ли они с такими утверждениями, как, например, что коронавирус был создан в лаборатории или что количество людей, умерших во время пандемии, было сфальсифицировано.

А. Рамонайте / E. Blaževič/LRT nuotr.

«Так же, как и в других странах, в Литве мы увидели, что это массовое явление, треть или более населения верит в какие-то теории заговора. В посткоммунистических обществах больше верят в теории заговора, чем в западноевропейских странах», — сказала профессор об исследовании.

При изучении того, что люди верят, что миром правят злые силы и что пандемия была вызвана намеренно, обнаружилась единственная значимая переменная. Те люди, которые думали, что жить в Советском Союзе было лучше, также чаще верили в теории заговора. Неважно даже, за какую партию голосовал человек, какой он национальности, был ли он религиозным.

Вакцинация / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«На первый взгляд это выглядело очень странно, ведь какая может быть связь между COVID-19 и советской эпохой? Чем дальше я углублялась в этот вопрос, тем интереснее он становился», — сказала А. Рамонайте.

Вина пропаганды?

По словам профессора, последние исследования показывают, что ностальгия по советской эпохе является еще более важным явлением, которое будет иметь долгосрочное влияние на литовскую политику. Молодежь и те, кто никогда не хотел бы вернуться в Советский Союз, часто также благосклонно относятся к советскому времени.

По словам А. Рамонайте, такое разочарование в жизни в Литве можно объяснить объективно: сразу после провозглашения независимости резко возросло количество самоубийств, сократилась продолжительность жизни, а позднее подскочили показатели эмиграции.

«Видно, что есть глубокая травма, имеющая большие последствия и для современности... Мы можем связать ностальгию по советскому времени необязательно с просоветскостью человека. Другие исследования показывают, что дело не в том, что люди хотят вернуться в Советский Союз или сожалеют о его распаде. Этот ностальгический взгляд на советское время, возможно, является в определенном смысле сопротивлением теперешним реалиям», — говорит А. Рамонайте.

Многие люди с установлением рыночной экономики также почувствовали недовольство экономическими изменениями.

В. Путин / AP nuotr.

Хотя известно, что Россия намеренно распространяет дезинформацию о COVID-19, исследование, проведенное А. Рамонайте, не показывает связи между подпиской на российские СМИ и склонностью верить в теории заговора.

«Россия умеет использовать это в своих пропагандистских целях, и можно предположить, что Центрально-Европейский регион более чувствителен к пропаганде, здесь ведется более серьезная работа, российские СМИ более доступны. Но данные не показали четкой связи, например, не было видно явного влияния российских пропагандистских СМИ на ответы людей», — сказала А. Рамонайте.

Кто в Литве все еще тоскует по колхозам?

Профессор уже несколько лет ежегодно ездит по регионам Литвы, беря интервью у людей и расспрашивая об их отношении к политике. По ее словам, даже люди, живущие в одном селе, работавшие на одном заводе в советское время, дают совершенно разные ответы на вопрос, скучают ли они по советскому времени и каким они его помнят.

«Некоторые говорят, что в советское время Литва индустриализировалась, строила заводы, росла, процветала, а потом все рухнуло и уже нет четкого направления. А другие подчеркивают, что в советское время модернизация была искусственной, ничего не работало как надо, была коррупция. На бумаге все красиво, а на деле - нет, и только во времена независимости началась модернизация", — сказала профессор.

Сельськое хозяйство / D. Umbraso/LRT nuotr.

Подобным образом о колхозах рассказывают и пожилые люди: некоторые даже хвалят мелиорацию, радуются, что смогли переехать жить в колхозные поселки, где была теплая вода и удобства. А другие ассоциируют колхозы с тяжелым трудом.

«Воспоминания очень разные. Но некоторые из тех, кто с сожалением вспоминает время распада, не настроены ни анти-литовски, ни про российски. Нисколько. Они довольны своей независимостью», — объясняет А. Рамонайте.

Подрывается доверие к государству

По словам профессора, результаты исследования изменили ее собственное мышление и заставили задуматься о том, что академическая элита, а также политическая, культурная и экономическая элиты должны говорить о тех вопросах, которые задевают людей и вызывают недовольство. По ее словам, если в официальных каналах нет недовольства, это не значит, что люди не говорят об этом наедине с соседями и семьями.

«Это создает очень благодатную почву для распространения теорий заговора. Если вы не доверяете тому, что говорится публично, то очень естественно и легко поверить в теорию заговора, потому что вы считаете, что сказанное публично — фейк, настоящие причины кроются в другом», — комментирует профессор.

А. Рамонайте / E. Genio / LRT nuotr.

«Владимир Путин пришел к власти в России и успешно держится до сих пор именно благодаря травме постсоветской трансформации», — отмечает исследователь.

По ее словам, ностальгия по советскому времени будет уменьшаться из-за смены поколений. Профессор также критикует региональную политику.

«Мы видим, что иногда важно вмешательство государства. До сих пор у нас нет нормальной региональной политики и все стихийно перемещается в города, столица процветает, но народ в провинции постоянно испытывает новые потери - закрываются школы, почтовые отделения. Это все время создает настроение сжатия и регресса, что не способствует ощущению счастья или поддержки власти», — сказала А. Рамонайте.

По ее словам, понимание настроений общества также важна в вопросе национальной безопасности.

«Какой смысл, если у вас есть обороноспособность, но нет воли народа к обороне и явной поддержки вашего государства и правительства, <...> возможности могут пропасть зря», — сказала профессор.

По ее словам, исследование в итоге указывает на проблему недоверия к политическим институтам. Многие люди чувствуют себя непредставленными, голос элиты кажется им далеким.

«Мы склонны говорить, что эффективность выборов низкая, недоверие к институтам очень высокое... Но какие институты? Недоверие к полиции когда-то было очень высоким и были предприняты большие усилия, они окупились, и сейчас доверие к полиции высокое. А доверие к Сейму остается низким», — отмечает А. Рамонайте.