Госдеп США одобрил продажу HIMARS Литве

В Вашингтоне одобрили продажу реактивных систем залпового огня HIMARS Литве. Сумма сделки оценивается в $495 миллионов. Генеральный подрядчик - корпорация Lockheed Martin.

"Госдепартамент США принял решение, которым подтверждается возможная продажа военной техники M142 HIMARS правительству Литвы и связанного с ней оборудования стоимостью 495 млн долларов США. Сегодня Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны предоставило необходимый сертификат", – говорится в сообщении.

Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности указало, что продажа будет способствовать достижению целей Литвы по обновлению своих мощностей, дальнейшему укреплению сотрудничества с США и другими союзниками и сдерживанию региональных угроз.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что системы HIMARS являются «совершенно новой и большой мощностью, которой у Литвы никогда не было».

«Появление этой возможности у литовской армии позволит поднять еще на более высокий уровень разведку и другие мощности. Будут поставлены ракеты нескольких типов, в том числе оперативно-тактические ATACMS, которые поражают цели на расстоянии до 300 километров», - написал министр в социальной сети Facebook.

Американское агентство также заявило, что во время реализации продажи представители правительства США или подрядчика будут посещать Литву примерно два раза в год для проведения надзора за программой.

С июня США поставляет установки HIMARS Украине. В ВСУ подчеркивают, что они стали ценным инструментом, позволив украинским военным наносить десятки ударов по российским военным целям, включая системы ПВО и склады боеприпасов. В вооруженных силах РФ заявляли, что им удалось уничтожить несколько установок HIMARS в Украине, однако ни ВСУ, ни американская сторона по состоянию на начало ноября не подтверждают это, сообщает DW.

По мнению военных экспертов, поставки Западом дальнобойных и высокоточных ракет позволили Украине получить преимущество в артиллерии в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ об отступлении из Херсона, мотивировав это необходимостью "сохранения жизней военнослужащих и в целом боеспособности группировки войск".