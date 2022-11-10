«Мы сливали и пили воду из батареи»: украинский рассказал о 98 днях плена у россиян и реабилитации в Литве

Воин не по профессии, а по призванию. Андрей из города Мариуполя до начала полномасштабного вторжения даже не думал, что всего лишь за несколько месяцев его жизнь, мировоззрение и планы кардинально изменятся. Настоящее испытание на поле боя, когда заканчиваются боеприпасы, а полностью вооруженный враг уничтожает твой родной город. Нехватка пищи и питьевой воды, смерть друзей, страшное ранение и три месяца вражеского плена. Это все, что пришлось пережить украинцу за эти месяцы. Сейчас он находится на реабилитации в Литве и согласился специально для LRT.LT рассказать о жизни на войне и в российском плену.

Андрей рассказывает, что быть военным он не планировал. Всю жизнь мужчина жил в Мариуполе, где работал в порту. Но однажды увидев, как работают украинские пограничники, понял, что хотел бы также попробовать себя в этой роли.

«Я до войны работал в морском торговом порту руководителем погрузочного процесса. И я увидел, что у нас есть пограничная служба, которая открывает границу. И понял, что хотел бы этим заниматься, это очень интересно. Прошел подготовку, и меня взяли», - вспоминает Андрей.

Первые тревожные знаки появились за несколько месяцев до вторжения Российской Федерации. Как вспоминает Андрей, многие судна, которые заходили в порт, перестали отвечать на вопросы украинских пограничников, а некоторые из них и вовсе нарушали протокол. Также наблюдалось стягивание российской техники к границам с Украиной. Поэтому уже тогда Андрей понимал, что войны с Россией не избежать и уже даже начал морально готовить к этому свою жену.

«Я жене так и говорил, что если будет горячо, то ты должна понимать, что я буду защищать Родину, я буду стоять до конца», - рассказывает Андрей и добавляет, что хотя к войне был готов, но даже сейчас не может поверить в то, что в 21 веке одна страна может осуществлять геноцид в отношении другой на глазах у всего мира.

«Я понимал, что война будет, но не думал, что это все будет таким путем, что будут так издеваться и убивать нашу нацию».

Как бомбили Мариуполь



Мариуполь / AP nuotr.

24 февраля 2022 года Андрей был на службе. Когда на Украину полетели первые ракеты, россияне начали прорывать границы с разных сторон и бомбить мирные города, первое, о чем подумал Андрей — это его семья. Ведь он понимал, что рано или поздно его семья окажется в самом центре боевых действий и необходимо как можно скорее их отвезти в безопасное место.

«Мариуполь уже был в зоне боевых действий 8 лет, мы уже немножко привыкли, что где-то бабахает, где-то там что-то стреляет. (...) Мариуполь они хотели взять еще в 2014 году, но тогда не удалось. Я очень переживал, потому что когда выезжает твоя семья, а ты остаешься в городе один, и ты знаешь, что это будет самая горячая точка… Я понимал, что я могу больше никогда не увидеть их, что мой маленький ребенок может остаться без папы. Вот это было страшно», - делится украинский защитник.

Первые дни на фронте для Андрея были сложны именно морально. Привыкнуть к тому, что постоянно летят ракеты, враг обстреливает все твои позиции и все это может в любой момент оборвать твою жизнь - очень трудно. Как рассказывает военный, иногда посещали мысли, что он не выживет, хотелось все бросить и найти безопасное место. Но когда он думал о своей семье, то понимал для чего он здесь и что должен стоять до конца.

Андрей говорит: «В первые дни хотелось все бросить, очень страшно, нас к такому не готовили. Одно дело, когда ты стоишь просто с оружием в руках, а другое, когда ты из него стреляешь, убиваешь, иначе убьют тебя. Но я знал почему я здесь и, если я сдамся, моя семья не будет в безопасности».

Сначала обеспечения хватало. Украинских воинов обеспечивали одеждой, боеприпасами и едой. Но довольно быстро это все начало заканчиваться, ведь Мариуполь окружили за несколько дней, тем самым отрезав его от путей снабжения.

«Это уже было 4–5 марта и Мариуполь был уже полностью в окружении. Они приближались, накапливали очень большое количество техники. И если бы развилку возле Херсона, которая ведет в Мариуполь, не прорвали бы так быстро, может, Мариуполь немножко дольше бы держался и был бы у нас выход из Мариуполя в одном направлении. А так нас полностью отрезали. Потому что одно направление — это российская сторона, второе направление — это сторона из Крыма, и потом они еще со стороны Запорожья тоже нас отрезали. Все, мы остались в кольце», - делится Андрей.

Мариуполь / AP nuotr.

Задачей от украинского командования было держать оборону Мариуполя. Ведь если Мариуполь сдастся, то у врага будет прямая дорога к другим городам Украины, а украинским солдатам нужно было время, чтобы перегруппироваться и встретить российские войска в полной боевой готовности. Андрей говорит, что они держались как могли, но россияне также не отступали от своей цели захватить город.

«Наши парни понимали, что это конец, мы не выберемся из этой ситуации. В начале хватало нам боеприпасов, работала артиллерия, давали врагу, как говорится, «прикурить». Но с каждым днем мы видели, что они начинают все больше и больше по нам стрелять, а наши боеприпасы быстро заканчивались», - рассказывает украинский военный.

Как вспоминает Андрей, авиабомбы, которые постоянно россияне сбрасывали на город, не давали возможности отдохнуть или перезарядиться. Авиация сбрасывала по 50–130 бомб в день. Как говорит Андрей: «Они просто разрушали город, им было безразлично, когда и куда бросать бомбу. Будет ли это роддом или это детский сад, школа - не важно. Люди прятались, где могли, но от авиабомбы, если у тебя нет серьезного бункера, ты не спрячешься», - и добавляет, что они не раз видели, когда бомбы целенаправленно бросались в места, где скрывались люди, и 50–70 человек просто погибали под завалами.

Мариуполь / AP nuotr.

На грани жизни и смерти

Держать свои позиции становилось все труднее, ведь кроме того, что заканчивались боеприпасы, заканчивалась также питьевая вода и еда.

«Нас очень много, а еды не хватает, воды не хватает. Мы просто выживали, как могли. Плюс было очень холодно. В городе не было ни воды, ни света, ни газа, ничего и несколько месяцев мы просто не знали, что такое согреться», - говорит Андрей.

Мужчина вспоминает, что условия становились все сложнее, очень много ребят погибали или получали ранения, а помощи ждать было не от кого, ведь вертолеты, которые направляли к украинским военным с помощью, просто сбивали на подлете.

«Условия, которые были — это очень сложные условия, не каждый человек может воевать, когда у тебя нет еды. Мы сливали из батареи воду, чтобы пить. У всех была диарея, потому что какое там качество воды, но мы выполняли свою задачу от командования», - говорит украинец.

Но самое страшное для Андрея было еще впереди. Однажды вражеский снаряд разорвался рядом с ним и осколок попал в ногу - разорвав нерв и артерию.

«Этой ночью я думал, что это все. Меня там ребята перевязали как-то и говорят надо идти в госпиталь. Машина - подорвана, несколько километров просто надо идти пешком. Я говорил, что не дойду, терял сознание несколько раз за дорогу, страшно было очень, больно. Потом очнулся я уже в укрытии и понял, что дошел, не умер», - делится воспоминаниями Андрей.

Так как задача была выполнена держать дальше свои позиции больше не было смысла. Тем более среди украинцев было много раненых, лекарств и воды не было, и выйти из окружения без потерь было невозможно.

Андрей объясняет: «Была задача оттянуть все войска из Украины, чтобы наши другие области смогли укрепиться. Эту задачу, как наш президент Владимир Зеленский сказал, мы выполнили. И потом уже не было никакого смысла защищать Мариуполь, потому что он был полностью разрушен, люди, кто смог - эвакуировался и мы приняли решение сдаться в плен».

Условия в плену были нечеловеческими



Война России против Украины. Украинские военные / AP nuotr.

Как рассказывает украинец, для украинского командования важнейшая ценность — это жизнь каждого солдата, поэтому, чтобы не погибнуть от бомб или от голода украинским военным советовали сдаться в плен, ведь потом их было бы легче обменять. Тем более что, согласно Женевской конвенции, каждый военнопленный имеет право на достойное отношение. Но, как говорит Андрей россияне не придерживаются никаких правил и конвенций.

«В плен из наших сдалось более 1000 военных. Много было именно «трехсотых», и мы думали, что хотя бы раненых не будут трогать. Но нас загоняли в автобусы, как скот, били. Им было неважно ранен ты или цел», - рассказывает Андрей.

Кроме этого, первые дни украинцам даже не давали воду и еду.

«Они не ожидали, что нас так много сдастся в плен. У них у самих не было что есть, а тут еще 1000 дополнительных расходов», - объясняет Андрей и добавляет, что сами условия в плену были нечеловеческими.

«Первые дни нам на 300 человек дали где-то 25 литров воды. Покормили нас только на третий день. Дали там какую-то кашу с консервой и кусочек хлеба. Нас держали в ангаре 3 дня. Это ангар с бетонным полом, одно маленькое окошко. Мы лежали на этом бетоне. Ничего не было - ни кроватей, ни лавочек, ни хотя бы матрасов. Просто на полу лежали и очень мерзли».

После этого Андрея и его собратьев перевезли в колонию в Оленовке на территории ДНР. Отношение к военнопленным в колонии также не изменилось. Как вспоминает мужчина, их кормили раз в день едой, которая была испорчена или абсолютно несъедобна. Воды почти не давали. Пленных постоянно били без причины, издевались как физически, так и морально. Как вспоминает Андрей, они слышали разговоры надзирателей колонии, что главная задача была не допустить смерть украинских военнопленных, ведь потом им придется отвечать за каждого перед руководством. Но в каких условиях и каким образом они будут здесь находиться - никого не интересовало.

«Если ты там что-то не так говоришь, или если ты отвечаешь на украинском языке, тебя сразу начинают избивать дубинками. Они сначала это делали только с целыми ребятами, а мы 4 автобуса приехали все «трехсотые», у всех ранения, ноги-руки сломаны. У кого-то руки-ноги вообще нет. И они каждого пропустили через дубинку. Все ребята кричали, плакали. Это очень больно, когда у тебя и так травмы, и еще так издеваются над тобой. Одного мужчину так избили, что он не выжил. Они еще потом очень нервничали, что придется писать объяснительные руководству», - вспоминает украинский военный.

Кроме физической расправы россияне также оказывали психологическое давление. Каждый день они говорили украинцам, что те никому не нужны, давали ложную информацию о ходе войны, украинском президенте и новостях на фронте.

«Они приходили и говорили: «Да вы никому не нужны. Зеленский сказал, что всех вас расстреляют, когда вы вернетесь, потому что вы предатели, вы сдались в плен, вы никому не нужны, вы отработанный материал», - рассказывает Андрей и добавляет, что каждый день в колонию приезжало ФСБ и брало на допросы военных, на которых выспрашивали всю нужную им информацию и издевались над каждым, чьи ответы им не нравились.

«Некоторых офицеров просто вызывали и говорили – поехали с нами, а куда едут - никто не знает. Некоторые возвращались, некоторых мы больше не видели и не знаем, что с ними. Кто возвращался, говорил, что был на допросе. Где его опрашивали, он рассказывал все, как было, ему не верили, и просто начинали бить. Пристёгивали электрические повязки на руки, били током. Он приезжал с синяками под глазами, на ребрах были синяки…».

Так как Андрей был ранен, то ему предоставлялась медицинская помощь. Каждый день приходили медики, чтобы делать перевязку. Как говорит мужчина вопросов к врачам у него нет, ведь они действительно помогали и делали все что могли, но так как стерильности не было и медикаментов не хватало, однажды ночью у него открылось кровотечение.

«Меня еще не сразу хотели везти в госпиталь, но потом видно испугались, что могу умереть и оказали помощь», - вспоминает Андрей.

Мужчину доставили в больницу на территории ДНР. Как говорит сам Андрей это его спасло от дальнейших страданий в колонии. Еще больше его боевой дух поднял звонок жены. Одна медсестра в больнице втайне от всех позволила ему позвонить домой.

«Мне жена тогда сказала: «Не волнуйся, Украина побеждает. Мы в безопасности. Украинское правительство делает все возможное, чтобы вас вытащить как можно скорее», - делится украинец.

Будучи уже в госпитале, Андрей принял участие в "спектакле", который разыграли российские пропагандисты для своего телевидения. По словам Андрея, они наняли несколько больших автобусов, много охранников, пригласили несколько телеканалов и рассказали, что должен состояться обмен военнопленных, но продержав украинцев в автобусе несколько часов привезли обратно в больницу.

«Мы отъехали от больницы где-то 200 метров и автобусы остановились. Мы простояли несколько часов и потом нам говорят, что украинская сторона не захотела вас менять. Они сорвали этот обмен, сказав, что вы им не нужны», - продолжает Андрей.

Долгожданный обмен и реабилитация



Мариуполь / AP nuotr.

Спустя 98 дней вражеского плена Андрею повезло. Без прессы и заготовленных автобусов, ему сообщили, что он в списках на обмен. Как говорит сам Андрей, по какой системе происходит обмен - непонятно. Ведь россияне сами решают кого из украинцев будут отдавать. Именно поэтому первыми обменивают раненых, ведь за ними нужен уход и медицинские средства, которых нет. На втором месте - военные, которые для них не имеют никакой ценности.

«Когда мы выезжали, мы видели, что наши ребята остаются, и мы не понимали, почему мы едем, а мой товарищ - нет. Но эти условия выставляет российская сторона. Они делают список, который отправляют Украине. Говорят, вот этих ребят мы можем отдать, они нам не нужны», - объясняет украинский защитник.

Уже после возвращения домой Андрея ждала долгожданная встреча с семьей, сложная операция во Львове и реабилитация в Литве. Именно здесь сейчас находится украинский военный, который благодаря неравнодушным литовцам имеет возможность восстановиться не только физически, но и морально. Андрей находится в Друскининкай, в санатории, где ему оказывают квалифицированную помощь, ведь, по его словам, физическая боль не такая болезненная, как психологическая.

«Очень мне здесь нравится. Врачи волнуются, помогают, простое общение помогает. И, конечно, для здоровья все делают. Не знаю, как быстро удастся восстановиться, но я уже могу ходить и чувствую себя спокойнее», - делится мужчина.

Андрей с журналисткой Анной Рузгене / Стоп-кадр ЛРТ

Андрей отмечает, что очень благодарен литовцам за помощь и удивлен, что такая маленькая страна оказалась с таким большим сердцем. А вот об общей помощи от других стран Украине говорит:

«Понятно, если бы не страны Европы, то мы бы сейчас не имели такой результат. Но эта бюрократия все затягивает, а наши ребята погибают уже сейчас. Мы не можем ждать, пока они решают свои протоколы. Чем больше и быстрее они будут нам помогать, тем быстрее ускорится наша победа. По-другому мы не сможем остановить эту войну».

На вопрос, сколько еще продлится война, Андрей ответа не знает. Он говорит, что все это зависит не только от самого Путина, но и от каждого россиянина, и от поддержки мира Украины. И говорит, что если раньше думал, что война затянется надолго, то уже сейчас видно, что войска Украины быстро прогрессируют на фронте. Относительно своих планов делится - очень хочет поскорее вернуться в Украину. Если будет такая возможность - вернется на фронт, но мечтает о мирной жизни.

«У нас в Мариуполе был небольшой бизнес. Мы делали деревянные изделия, у нас была там фотостудия. Все это разрушено. Дом наш сгорел, гараж - ничего не осталось и хочется все восстановить, чтобы дальше работать и как-то хорошо жить. Чтобы не было этой войны, не было этих потерь, чтобы люди не погибали. Хочется развивать бизнес и работать, чтобы Украина становилась еще лучше».

Украинские воины для всего мира стали эталоном мужества, смелости и несокрушимости. Пройдя через столько ужасов, Андрей по-прежнему говорит, что даже сейчас готов защищать свою землю, свой город и свою семью до последнего, и уверен, что Украина обязательно победит.