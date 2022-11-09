В вагоне, следовавшем из Беларуси в Литву обнаружено 10 тыс. пакет контрабандных сигарет

В вагоне грузового поезда, следовавшего в Литву из Беларуси были обнаружены 10 тыс. пачек контрабандных сигарет. Как сообщает Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) контрабанда была спрятана под грудой щебня. За месяц это уже третий такой контрабандный груз, который пытались вывезти из Беларуси в товарных вагонах.

Груз различных строительных материалов перевозился транзитом из Беларуси в Калининградскую область.

В ходе досмотра пограничники осмотрели один из вагонов состава, который предназначен для перевозки сыпучих материалов. Оказалось, что в нем было 10 тыс. пачек сигарет Фест, спрятанных под грузом щебня. Стоимость такого груза в Литве с налогами составляет около 37 тыс. евро.

Начато досудебное расследование по факту незаконного транспортирования акцизных товаров. После изъятия контрабанды и выполнения необходимых формальностей, составу было разрешено следовать по заданному маршруту.

Это уже третий случай контрабанды. Сотрудники СОГЛЛ в октябре уже находили 125 тыс. пачек сигарет на сумму почти в пол миллиона евро.