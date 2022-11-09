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2022.11.09 16:51

Владелец соцсетей Facebook и Instagram сократит 11 тысяч сотрудников

РC
Радио «Cвобода» 2022.11.09 16:51
Facebook
Facebook / D. Umbrasas/LRT

Корпорация Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, сократит больше 11 тысяч рабочих мест. Об этом её глава Марк Цукерберг сообщил в письме к сотрудникам в среду. Это первое масштабное сокращение штата в истории компании, последовавшее за первой в её истории приостановкой найма нового персонала.

Речь идёт приблизительно о 13 процентах штата. Уволенным сотрудникам Цукерберг пообещал компенсацию в размере зарплаты за 3.5 месяца (16 недель) + одной недели за каждый год работы в компании, — передаёт CNBC.

В октябре акции корпорации обрушились на 20 процентов после после публикации квартальных данных, зафиксировавших снижение выручки и роста расходов почти на 20 процентов.

В письме Цукерберг заявил, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 он переоценил рост спроса на онлайн-технологии и увеличил инвестиции. Он упомянул спад экономики и сокращение рекламных бюджетов.

С начала 2022 года акции Meta упали более чем на 70 процентов. Компания впервые в своей истории отчитаталсь о сокращении числа уникальных пользователей фейсбука.

Сокращение штата происходит и во многих других технологических компаниях, напоминает VC.ru. Например, Twitter уволил 50 процентов сотрудников после покупки соцсети Илоном Маском. После этого компании даже пришлось звать назад некоторых только что уволенных, писала деловая пресса.

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