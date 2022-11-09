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2022.11.09 10:54

Гибель трехлетней девочки в спа-центре в Аникщяй: должны ли спасатели работать в бассейнах?

МГ
Модеста Гаучайте-Знутене, LRT.lt 2022.11.09 10:54
Бассейн
Бассейн / E. Blaževič/LRT nuotr.

В минувшие выходные всю страну облетело известие о трагическом происшествии – трехлетняя девочка утонула в бассейне спа-центра в г. Аникщяй.  Вопросы о том, почему в таком месте не дежурят спасатели и медицинский персонал, не заставили себя долго ждать. Портал LRT.lt разъясняет, должны ли спасатели и медицинский персонал дежурить в бассейнах и спа-центрах.

Спасатели не обязательны

Как сообщил порталу Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ), в соответствии с требованиями санитарной безопасности для бассейнов, предусмотренными литовскими гигиеническими стандартами, дежурство спасателей или медицинского персонала в местах обслуживания бассейнов не требуется.

«Установлено, что лица, предоставляющие услуги плавательных бассейнов, должны пройти обязательные курсы по обучению навыкам гигиены и оказания первой помощи и иметь сертификаты о подтверждении медицинских знаний и навыков. Свидетельства об аттестации медицинских знаний и навыков должны храниться по месту оказания услуг», — рассказали специалисты НЦОЗ.

Так как законодательные акты не предусматривают необходимость наличия спасателей и медицинского персонала в учреждениях, предоставляющих услуги плавательных бассейнов, ответственности за их отсутствие также нет.

Информация должна быть предоставлена

Так кто же отвечает за безопасность детей в учреждениях, где есть бассейны, джакузи и тому подобное, но нет спасателей или медицинского персонала? НЦОЗ возлагает ответственность на родителей или опекунов, которые сопровождают детей.

Бассейн
Бассейн / E. Blaževič/LRT nuotr.

Однако, как указали представители НЦОЗ, учреждения, предоставляющие услуги бассейнов, должны предоставлять достоверную и понятную информацию о правилах безопасности.

«Гигиенический стандарт предусматривает, что поставщик услуг бассейна должен предоставить пользователю услуг точную, подробную и правильную информацию о предоставляемых услугах, безопасном использовании оборудования, инвентаря, возможных рисках для здоровья пользователя, связанных с услугой, возможных последствиях, правилах - информация об употреблении алкоголя, уходе за детьми, поведении в воде, состоянии здоровья, при которых купание не рекомендуется и других правилах внутреннего распорядка.

Информация должна быть предоставлена ​​пользователю до того, как он приобретет услуги. Правила внутренней процедуры, подготовленные поставщиком услуг, публикуются в месте предоставления услуги, которое хорошо видно пользователю», — прокомментировал НЦОЗ порталу LRT.lt.

Вышеупомянутые требования общественной безопасности для плавательных бассейнов также гласят, что спасательное оборудование и аптечка должны храниться в доступном для пользователей месте.

Такие правила распространяются на все учреждения, в которых эксплуатируются плавательные бассейны - как спа-центры или санатории, так и, например, спортивные клубы, учреждения неформального образования и т.п.

Напоминать о защитных мерах

Государственная служба по правам ребенка и усыновлению прокомментировала порталу LRT.lt, что болезненные и трагические события снова напоминают нам о том, что малыши требуют внимания везде и всегда, независимо от обстоятельств – будь то праздник, семейный отдых или обычный день дома.

«Оценка окружающей среды требует особого внимания со стороны родителей и взрослых – давайте позаботимся о том, чтобы подход к водоему или бассейну был безопасным, и давайте не оставлять ребенка без присмотра ни на минуту. Напомним, что маленькие дети могут плавать только в спасательных жилетах, а дети до 5 лет должны носить специальные жилеты с подголовниками. Дети также должны носить их, когда находятся в бассейне, возле воды, потому что там, где есть вода, всегда есть риск упасть», — прокомментировали в службе и добавили:

«Родители всегда должны оставаться бдительными и постоянно думать о безопасности своих детей, ведь слишком много внимания к ребенку и его безопасности быть не может».

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