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2022.11.08 17:18

Владимир Зеленский получил американскую Медаль свободы

РC
Радио «Cвобода» 2022.11.08 17:18
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / AP nuotr.

Президент Украины Владимир Зеленский получил американскую Медаль свободы, которую ежегодно присуждает "Национальный конституционный центр". Это некоммерческая организация, базирующаяся в Филадельфии. Её награда присуждается лицам и организациям в знак признания их лидерства в стремлении к свободе.

В обращении Зеленского, которое было записано в связи с этим, украинский президент призвал американцев продолжать поддерживать его страну в условиях российского военного вторжения. "Призываю вас сохранять непоколебимое единство, как сейчас, до того самого дня, когда мы все услышим те важные слова, о которых мечтали. Пока мы не услышим, что мир наконец восстановлен. Демократии не должны останавливаться на пути к победе", - сказал Зеленский.

Во вторник, 8 ноября, в США проходят промежуточные выборы в Конгресс. Американцы выбирают Палату представителей, треть Сената и губернаторов во многих штатах. Согласно прогнозам, члены Республиканской партии могут получить контроль над одной, а, возможно, и двумя палатами парламента.

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