В Петербурге военкомат прислал повестку погибшему срочнику с крейсера "Москва"

Военкомат Фрунзенского района Санкт-Петербурга прислал повестку погибшему моряку с крейсера "Москва", сообщает "Фонтанка". Военнослужащий не выходил на связь с апреля этого года – после того как крейсер затонул.

Военком Александр Воронин просил срочника явиться для уточнения документов воинского учета по мобилизации. "За неявку в указанное время и место без уважительной причины вы можете быть привлечены к ответственности", – говорилось в повестке, которая пришла в день рождения молодого человека.

Получивший повестку срочник был корабельным поваром на крейсере "Москва". Его мать подтвердила "Фонтанке", что получила повестку: "Путаница какая-то была". Дальше говорить о сыне она отказалась.

В администрации Фрунзенского района изданию сообщили, что в рамках "частичной" мобилизации им пришлось разослать огромное количество повесток за небольшой срок. Пресс-секретарь администрации Михаил Калинин признал, что могла быть ошибка, так как базы данных военкомата не всегда имели актуальные сведения. "Если факт ошибки подтвердится, сделаем все возможное, чтобы загладить свою вину перед родственниками. Касаемо озвученного имени, ничего сказать не могу, так как мы не имеем права разглашать информацию о военнослужащих", – добавил он.

Крейсер "Москва" был флагманом Черноморского флота, он затонул в середине апреля. По версии российских властей, причиной крушения стала детонация боеприпасов в результате пожара. Украинская сторона утверждает, что ВСУ нанесли два удара ракетами "Нептун", после чего российский крейсер затонул.

По разным оценкам, численность экипажа "Москвы" составляла от 416 до 680 человек, в том числе там были матросы срочной службы. Минобороны РФ лишь однажды отчиталось об одном погибшем и 27 пропавших без вести военных, находившихся на крейсере. Родственники заявляли о не менее чем 40 погибших. Ранее суд в аннексированном Севастополе признал погибшими 17 человек из воинской части, в которой служили моряки с крейсера "Москва".



"Настоящее время"