Джо Байден

Новости

24 мин. назад

В США стартовали промежуточные выборы в Конгресс

Крейсер "Москва"

Новости

59 мин. назад

В Петербурге военкомат прислал повестку погибшему срочнику с крейсера "Москва"

Мост А. Мешкиниса Каунас

Новости

1 ч. назад

Один из самых интенсивных мостов через Нерис будет на реконструкции

Протесты в России в поддержку А.Навального

Новости

2 ч. назад

Создатель «Инсайдера» Роман Доброхотов: российские элиты могут решиться на переворот, когда увидят миллионы людей на улицах

Гинтаре Скайсте

Новости

3 ч. назад

Всемирный банк предлагает сокращать разрыв НДС, чтобы снижать неравенство в Литве

Таллин

Новости

4 ч. назад

В Эстонии увеличилось число безработных - показатель превысил отметку в 49 000

Водительское удостоверение Литовской Республики

Новости

5 ч. назад

МВД Литвы: при замене водительского удостоверения украинцам не придется сдавать экзамен

Литовский паспорт

Новости

6 ч. назад

Литовские депутаты рассмотрят вопрос лишения двойного гражданства за поддержку агрессора

Яйца

Новости

6 ч. назад

Литовским производителям яиц, молока и рыбных продуктов разрешен экспорт на Тайвань

Город

Новости

7 ч. назад

Погода: небо будет облачным, ожидаются дождь и сильный ветер

Выставка устроена в морском контейнере, преобразованном в передвижной кинотеатр

Новости

7 ч. назад

Выставка "Кинотеатр – укрытие от жизни": способ спрятаться от дождя, отрицательных эмоций и реальности

Мариуполь

Новости

8 ч. назад

С июня в Мариуполе появилось более 1500 новых могил — «Би-би-си»

Мебельная фабрика (ассоциативное фото)

Новости

8 ч. назад

Эксплуатация украинцев в литовской компании продолжается: платят по 100 евро за два месяца работы

Габриэлюс Ландсбергис

Новости

21 ч. назад

Глава МИД поблагодарил дипломатов Литвы за принципиальность в сплочении поддержки Украины

Грип

Новости

22 ч. назад

Выросло число болеющих гриппом, сократились случаи ОРВИ и COVID-19 в Литве

Российские военные в Херсоне

Новости

22 ч. назад

РФ готовится отступать из Херсона: СМИ узнали, какие "методички" выдали пропагандистам

Новости

2022.11.08 15:39

В Петербурге военкомат прислал повестку погибшему срочнику с крейсера "Москва"

НВ
"Настоящее время" 2022.11.08 15:39
Крейсер "Москва"
Крейсер "Москва" / AP nuotr.

Военкомат Фрунзенского района Санкт-Петербурга прислал повестку погибшему моряку с крейсера "Москва", сообщает "Фонтанка". Военнослужащий не выходил на связь с апреля этого года – после того как крейсер затонул.

Военком Александр Воронин просил срочника явиться для уточнения документов воинского учета по мобилизации. "За неявку в указанное время и место без уважительной причины вы можете быть привлечены к ответственности", – говорилось в повестке, которая пришла в день рождения молодого человека.

Получивший повестку срочник был корабельным поваром на крейсере "Москва". Его мать подтвердила "Фонтанке", что получила повестку: "Путаница какая-то была". Дальше говорить о сыне она отказалась.

В администрации Фрунзенского района изданию сообщили, что в рамках "частичной" мобилизации им пришлось разослать огромное количество повесток за небольшой срок. Пресс-секретарь администрации Михаил Калинин признал, что могла быть ошибка, так как базы данных военкомата не всегда имели актуальные сведения. "Если факт ошибки подтвердится, сделаем все возможное, чтобы загладить свою вину перед родственниками. Касаемо озвученного имени, ничего сказать не могу, так как мы не имеем права разглашать информацию о военнослужащих", – добавил он.

Крейсер "Москва" был флагманом Черноморского флота, он затонул в середине апреля. По версии российских властей, причиной крушения стала детонация боеприпасов в результате пожара. Украинская сторона утверждает, что ВСУ нанесли два удара ракетами "Нептун", после чего российский крейсер затонул.

По разным оценкам, численность экипажа "Москвы" составляла от 416 до 680 человек, в том числе там были матросы срочной службы. Минобороны РФ лишь однажды отчиталось об одном погибшем и 27 пропавших без вести военных, находившихся на крейсере. Родственники заявляли о не менее чем 40 погибших. Ранее суд в аннексированном Севастополе признал погибшими 17 человек из воинской части, в которой служили моряки с крейсера "Москва".

"Настоящее время"

# В мире# Война в Украине
Джо Байден
26 мин. назад

В США стартовали промежуточные выборы в Конгресс

Мост А. Мешкиниса Каунас
1 ч. назад

Один из самых интенсивных мостов через Нерис будет на реконструкции

Протесты в России в поддержку А.Навального
Эксклюзив LRT.lt 9
2 ч. назад
Эксклюзив LRT.lt

Создатель «Инсайдера» Роман Доброхотов: российские элиты могут решиться на переворот, когда увидят миллионы людей на улицах

9
Гинтаре Скайсте
3 ч. назад

Всемирный банк предлагает сокращать разрыв НДС, чтобы снижать неравенство в Литве

Таллин
4 ч. назад

В Эстонии увеличилось число безработных - показатель превысил отметку в 49 000

Водительское удостоверение Литовской Республики
5 ч. назад

МВД Литвы: при замене водительского удостоверения украинцам не придется сдавать экзамен

Литовский паспорт
6 ч. назад

Литовские депутаты рассмотрят вопрос лишения двойного гражданства за поддержку агрессора

Яйца
6 ч. назад

Литовским производителям яиц, молока и рыбных продуктов разрешен экспорт на Тайвань

Город
7 ч. назад

Погода: небо будет облачным, ожидаются дождь и сильный ветер

Выставка устроена в морском контейнере, преобразованном в передвижной кинотеатр
6
7 ч. назад

Выставка "Кинотеатр – укрытие от жизни": способ спрятаться от дождя, отрицательных эмоций и реальности

6
Мебельная фабрика (ассоциативное фото)
6
2022.11.08 08:13

Эксплуатация украинцев в литовской компании продолжается: платят по 100 евро за два месяца работы

6
Родительство
5
2022.11.07 17:07

Со страшными болями, без работы и практически без денег - в Литве отец троих детей еле сводит концы с концами

5
Водительское удостоверение Литовской Республики
2022.11.08 11:34

МВД Литвы: при замене водительского удостоверения украинцам не придется сдавать экзамен

Российские военные в Херсоне
2022.11.07 18:00

РФ готовится отступать из Херсона: СМИ узнали, какие "методички" выдали пропагандистам

Протесты в России в поддержку А.Навального
Эксклюзив LRT.lt 9
2022.11.08 14:18
Эксклюзив LRT.lt

Создатель «Инсайдера» Роман Доброхотов: российские элиты могут решиться на переворот, когда увидят миллионы людей на улицах

9
Литовский паспорт
2022.11.08 10:08

Литовские депутаты рассмотрят вопрос лишения двойного гражданства за поддержку агрессора

Город
2022.11.08 09:10

Погода: небо будет облачным, ожидаются дождь и сильный ветер

Яйца
2022.11.08 09:41

Литовским производителям яиц, молока и рыбных продуктов разрешен экспорт на Тайвань

Выставка устроена в морском контейнере, преобразованном в передвижной кинотеатр
6
2022.11.08 08:49

Выставка "Кинотеатр – укрытие от жизни": способ спрятаться от дождя, отрицательных эмоций и реальности

6
Грип
2022.11.07 18:33

Выросло число болеющих гриппом, сократились случаи ОРВИ и COVID-19 в Литве