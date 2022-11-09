Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств: не надо подвергать дискриминации русский язык и русскоязычное население

"Я считаю, что не надо подвергать дискриминации русский язык и русскоязычное население", – сказал в интервью русской службе радио ЛРТ верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрат Абдрахманов.

В рамках встречи с главой департамента по вопросам нацменьшинств при правительстве Литовской республики Видой Монтвидайте, верховный комиссар ОБСЕ назвал Литовскую республику примером для подражания, подчеркнув необходимость обмена экспертными знаниями и накопленным опытом в сфере национальных отношений с зарубежными партнерами.

Пост Верховного комиссара по делам национальных меньшинств был учрежден в 1992 году на Хельсинкском саммите СБСЕ. Основные задачи — раннее предупреждение конфликтов и срочные действия по предотвращению перерастания межэтнической напряженности в конфликт.

"Литовская республика является давним и надежным партнером института, который называется верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств. Наше ведомство было создано 30 лет назад в качестве инструмента для предотвращения конфликтов, которые могут быть вызваны напряженными межнациональными отношениями", – отметил Кайрат Абдрахманов.

В ходе беседы верховный комиссар ОБСЕ высоко оценил практику, которая сложились в Литовской республике, касательно укрепления социальной сплоченности многонационального и многоконфессионального населения.

"Я с большим удовольствием могу констатировать, что Литва никогда не представляла для нас объект исследования или внимания в отношении ущемления прав национальных меньшинств, даже первый верховный комиссар по делам национальных меньшинств Макс ван дер Стул еще 20 лет назад сказал, что именно в Литве сложились гармоничные отношения между представителями различных этнических сообществ, религиозных конфессий", – добавил он.

Русский язык / Shutterstock.com

Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрат Абдрахманов высказал мысль, что не следует связывать войну, которую Россия развязала против Украины, с русским языком и тем более с судьбой русскоязычного населения.

"По большому счету и на моей родине, в республике Казахстан и во многих других странах, большое число населения говорит на русском языке, в независимости от этнического происхождения и конфессии, которой принадлежит тот или иной человек. Знание языка - это огромное богатство, благодаря русскому языку у нас есть доступ к сокровищницам мировой литературы и искусства. Я думаю, что по части владения классическим русским языком мы можем посоревноваться и непосредственно с носителями этого языка. Я считаю, что не надо подвергать дискриминации русский язык и русскоязычное население".

Также он отметил, что в офисе верховного комиссара по делам национальных меньшинств большое внимание уделяется таким вопросам как изучение государственного языка, и в тоже время создание условий национальным меньшинствам для изучения своего родного языка.

Школа / Vilniaus sav. nuotr.

"В частности, конечно, еще больший интерес для нас представляет опыт Литвы именно сегодня, когда из-за войны, которая проходит на территории Украины, Литва принимает большой поток беженцев, – сказал Кайрат Абдрахманов. – Литва создает для них необходимые условия не только для проживания, но и для обучения детей".

Кайрат Абдрахманов также акцентировал внимание на том, что правительство Литовской республики проделало огромную работу, начиная от организации самих классов и заканчивая подготовкой учителей, которые говорят на соответствующих языках.

Юргита Шюгждинене / J. Stacevičiaus

"Я встречался с министром образования, науки и спорта Юргитой Шюгждинене, и министр очень подробно проинформировала меня о мерах, которые принимаются министерством для обеспечения равного доступа детей беженцев к системе образования Литовской республики, причем уделяется большое внимание организации уроков как на государственном языке, так и на русском языке, а где есть возможность – и на украинском языке, – прокомментировал Кайрат Абдрахманов. – Я отдаю дань уважения тем, кто в этот сложный период занимается такими животрепещущими проблемами. Речь идет о будущем стран, а будущее связано с молодежью, с подрастающим поколением, так что эту огромную помощь, которую оказывает Литва Украине – это еще и инвестиция в будущее как Литвы, так и Украины".

Министерство образования / BNS nuotr.

В ходе своего визита в Литву верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств посетил белорускую гимназию имени Ф.Скорины.

"Я знаю, что литовское правительство поддерживает эту школу из бюджета, и это очень хороший пример, особенно в наше время, когда наблюдаются проблемы с финансированием таких сфер как образование, культура, здравоохранение. Этого не избежать, и аналогичные проблемы стоят перед многими правительствами, и вот в данном случае Литовское правительство очень поддерживает эту белорускую школу", – подчеркнул Кайрат Абдрахманов. Также, по его словам, институт ОБСЕ по делам национальных меньшинств уделяет внимание и Беларуси в связи с запретом преподавать на литовском языке в школах на территории этой страны.

"У меня налажен диалог с властями как на центральном, так и на местном уровне в Республике Беларусь и мы работаем над тем, чтобы выправить эту ситуацию. Надеемся на то, что будет найдено разумное решение, все-таки дети ни в чем не виноваты", – добавил верховный комиссар ОБСЕ.



За последнее десятилетие в Литве численность представителей национальных меньшинств сократилась. 84% жителей Литвы — это литовцы. Поляки остаются самым большим национальным меньшинством — 6,5%, далее следуют русские — 5% и белорусы — 1%.