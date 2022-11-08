Гинтаре Скайсте

Новости

45 мин. назад

Всемирный банк предлагает сокращать разрыв НДС, чтобы снижать неравенство в Литве

Таллин

Новости

1 ч. назад

В Эстонии увеличилось число безработных - показатель превысил отметку в 49 000

Водительское удостоверение Литовской Республики

Новости

1 ч. назад

МВД Литвы: при замене водительского удостоверения украинцам не придется сдавать экзамен

Литовский паспорт

Новости

3 ч. назад

Литовские депутаты рассмотрят вопрос лишения двойного гражданства за поддержку агрессора

Яйца

Новости

3 ч. назад

Литовским производителям яиц, молока и рыбных продуктов разрешен экспорт на Тайвань

Город

Новости

4 ч. назад

Погода: небо будет облачным, ожидаются дождь и сильный ветер

Выставка устроена в морском контейнере, преобразованном в передвижной кинотеатр

Новости

4 ч. назад

Выставка "Кинотеатр – укрытие от жизни": способ спрятаться от дождя, отрицательных эмоций и реальности

Мариуполь

Новости

5 ч. назад

С июня в Мариуполе появилось более 1500 новых могил — «Би-би-си»

Мебельная фабрика (ассоциативное фото)

Новости

5 ч. назад

Эксплуатация украинцев в литовской компании продолжается: платят по 100 евро за два месяца работы

Габриэлюс Ландсбергис

Новости

18 ч. назад

Глава МИД поблагодарил дипломатов Литвы за принципиальность в сплочении поддержки Украины

Грип

Новости

18 ч. назад

Выросло число болеющих гриппом, сократились случаи ОРВИ и COVID-19 в Литве

Российские военные в Херсоне

Новости

19 ч. назад

РФ готовится отступать из Херсона: СМИ узнали, какие "методички" выдали пропагандистам

Родительство

Новости

20 ч. назад

Со страшными болями, без работы и практически без денег - в Литве отец троих детей еле сводит концы с концами

-Агне Билотайте

Новости

20 ч. назад

Литовские власти: угрозы наплыва нелегалов из России нет

Украина

Новости

21 ч. назад

Почти 90% украинцев верят, что через 10 лет Украина будет процветающей страной в ЕС

Город

Новости

21 ч. назад

Годы с 2015 по 2022 станут самыми тёплыми в истории наблюдений

Новости

2022.11.08 12:45

Всемирный банк предлагает сокращать разрыв НДС, чтобы снижать неравенство в Литве

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.11.08 12:45
Гинтаре Скайсте
Гинтаре Скайсте / E. Blaževič/LRT nuotr.

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте говорит, что Всемирный банк рекомендует Литве сократить разрыв налога на добавленную стоимость (НДС), собирать больше налога на прибыль и изменить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), чтобы уменьшить неравенство и увеличить его сборы.

"Разработан аналитический инструмент, который поможет нам лучше моделировать налоговые изменения и оценивать последствия изменений для нашей экономики и общества. Этот инструмент, безусловно, будет способствовать подготовке налоговых законов более высокого качества", — заявила во вторник журналистам в Сейме министр финансов, комментируя рекомендации ВБ для Литвы относительно реформы подоходного налога и налога на прибыль.

"В рекомендациях говорится о сокращении разрыва по НДС, а также о более высоком сборе налога на прибыль, корректировках налога на доходы физических лиц, которые могли бы уменьшить неравенство и увеличить сборы", — добавила она.

Ее представитель по связям с общественностью Германте Барндишаускайте уточнила, что разрыв НДС означает разницу между доходами, которые государство могло бы получить, если бы не было теневой экономики, льгот, и нарушений законов, и фактическими доходами.

По словам министра, рабочая группа по налоговой реформе проанализировала такие налоговые изменения, но пока неясно, когда можно ожидать изменений.

В январе-сентябре этого года сборы НДС составили 4,376 млрд евро – на 6,2% (на 254,6 млн евро) больше, чем планировалось, поступления от подоходного налога – 3,6 млрд евро, или на 8,1% (на 141,1 млн евро), от налога на прибыль – 1,284 млрд евро, или на 10% больше (на 116,4 млн евро).

# Литва
Таллин
1 ч. назад

В Эстонии увеличилось число безработных - показатель превысил отметку в 49 000

Водительское удостоверение Литовской Республики
1 ч. назад

МВД Литвы: при замене водительского удостоверения украинцам не придется сдавать экзамен

Литовский паспорт
3 ч. назад

Литовские депутаты рассмотрят вопрос лишения двойного гражданства за поддержку агрессора

Яйца
3 ч. назад

Литовским производителям яиц, молока и рыбных продуктов разрешен экспорт на Тайвань

Город
4 ч. назад

Погода: небо будет облачным, ожидаются дождь и сильный ветер

Выставка устроена в морском контейнере, преобразованном в передвижной кинотеатр
6
4 ч. назад

Выставка "Кинотеатр – укрытие от жизни": способ спрятаться от дождя, отрицательных эмоций и реальности

6
Мариуполь
5 ч. назад

С июня в Мариуполе появилось более 1500 новых могил — «Би-би-си»

Мебельная фабрика (ассоциативное фото)
6
5 ч. назад

Эксплуатация украинцев в литовской компании продолжается: платят по 100 евро за два месяца работы

6
Габриэлюс Ландсбергис
18 ч. назад

Глава МИД поблагодарил дипломатов Литвы за принципиальность в сплочении поддержки Украины

Грип
18 ч. назад

Выросло число болеющих гриппом, сократились случаи ОРВИ и COVID-19 в Литве

Мебельная фабрика (ассоциативное фото)
6
2022.11.08 08:13

Эксплуатация украинцев в литовской компании продолжается: платят по 100 евро за два месяца работы

6
Приднестровье
2022.11.07 13:34

В ОК "Юг" оценили вероятность наступления из Приднестровья

Алла Мадараш. Кадр из программы "Мы с Украины"
Эксклюзив ЛРТ 8
2022.11.07 15:00
Эксклюзив ЛРТ

«Они устраивали «сафари» на детей». 80-летняя жительница Бучи нашла спасение в Каунасе: я всегда восхищалась Литвой

8
Родительство
5
2022.11.07 17:07

Со страшными болями, без работы и практически без денег - в Литве отец троих детей еле сводит концы с концами

5
Lietuvos respublikos vairuotojo pažymėjimas
2022.11.07 15:10

С просроченной медицинской справкой водить машину запрещено - как узнать срок ее действия?

Украинские военные
6
2022.11.07 14:42

Эксперты: только ядерный удар может ускорить процесс принятия Украины в НАТО

6
Российские военные в Херсоне
2022.11.07 18:00

РФ готовится отступать из Херсона: СМИ узнали, какие "методички" выдали пропагандистам

Город
2022.11.08 09:10

Погода: небо будет облачным, ожидаются дождь и сильный ветер

Флаг Тайваня
2022.11.07 14:50

Тайвань планирует дальнейшие инвестиции в Литве - какие именно?

Водительское удостоверение Литовской Республики
2022.11.08 11:34

МВД Литвы: при замене водительского удостоверения украинцам не придется сдавать экзамен