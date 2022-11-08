Литовским производителям яиц, молока и рыбных продуктов разрешен экспорт на Тайвань

В понедельник Тайвань официально подтвердил, что литовские производители яичных, молочных и рыбных продуктов могут экспортировать свою продукцию в эту страну, говорится в пресс-релизе Государственной продовольственно-ветеринарной службы.

"Мы видим большой потенциал для более тесного развития деловых отношений между Литвой и Тайванем и рады, что литовские компании смогут начать экспорт яичных, молочных и рыбных продуктов на Тайвань. Это большой шаг вперед, который открывает еще больше возможностей для предприятий пищевой промышленности наших стран, а тайваньцам будет доступно большее разнообразие литовских продуктов питания», – говорит Министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас.

"Компетентные органы как Литвы, так и Тайваня эффективно выполняют свои обязательства по скорейшему открытию рынка для литовских товаров. Мы надеемся, что больше литовских компаний смогут выйти на тайваньский рынок в этом году», — говорит в отчете директор Министерства туризма Мантас Сташкявичюс.

По словам М. Сташкявичюса, в настоящее время параллельно идет процесс переговоров для экспорта литовской говядины на тайваньский рынок. 16-27 октября В Литве был проведен аудит компетентными органами Тайваня: Тайваньским бюро по контролю и карантину здоровья животных и растений, в ходе которого провели необходимые лабораторные анализы, для оценки ветеринарных рисков. В результате исследований установили, что 3 литовских мясных предприятия выполняют необходимые требования. Есть надежда, что этот процесс также завершится к концу года.

14 литовских производителей молока, один производитель яиц и 5 местных рыбохозяйственных компаний заявили о своем намерении экспортировать свою продукцию на Тайвань.