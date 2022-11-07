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2022.11.07 16:26

Почти 90% украинцев верят, что через 10 лет Украина будет процветающей страной в ЕС

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UNIAN 2022.11.07 16:26
Украина
Украина / AP

Больше всего оптимистов среди 18-29-летних, а меньше всего среди людей в возрасте 60-69 лет. 

Почти 90% украинцев считают, что через 10 лет Украина будет процветающей страной в составе ЕС.

Как свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) 21-23 октября 2022 года,

88% украинцев считают, что через 10 лет Украина будет процветающей страной в составе ЕС. При этом среди них 63% полностью разделяют такой взгляд, а скорее согласны – 26%.

Лишь 5% респондентов имеют пессимистические ожидания, что через 10 лет Украина будет опустошенной страной с оттоком людей.

В КМИС отмечают, что хоть с Запада на Восток "немного снижается оптимизм", но фактически во всех регионах абсолютное большинство с надеждой видят будущее Украины (от 90% на Западе до 76% на Востоке). При этом уточняют, что необходимо учитывать, что нынешний регион Восток – это Харьковская и Донецкая области, где уровень разрушений и обстрелов особенно интенсивный. Несмотря на это, 76% верят в лучшее будущее (и только 14% видят в будущем руину).

По данным опроса, на Юге, где также интенсивные боевые действия, 89% видят Украину успешной через 10 лет (при лишь 7% пессимистов).

Среди всех возрастных категорий абсолютное большинство оптимистично оценивают будущее Украины, в частности, среди 18-29-летних показатель составляет 94%, среди людей старше 70 лет оптимистов 92%, сравнительно меньше оптимистов среди людей в возрасте 60-69 лет - 81%, еще 8% считают, что это будет страна с разрушенной экономикой и оттоком людей, а 10% не могут определиться по этому поводу.

Среди тех, кто выбрал русский язык для проведения интервью, также абсолютное большинство (77%) оптимистично оценивают будущее Украины (пессимистов – 14%). Среди респондентов, выбравших для интервью украинский язык, 90% оптимистично оценивают будущее Украины (при 4% пессимистов).

Во время опроса респондентам, которые оптимистично видят будущее Украины через 10 лет, задавался дополнительный вопрос, готовы ли они терпеть материальные трудности в течение 3-5 лет для достижения в будущем положительного результата. Среди таких респондентов-оптимистов 96% готовы терпеть материальные трудности 3-5 лет, если в результате Украина станет процветающей страной и членом Европейского Союза, а не готовы лишь 3%.

UNIAN

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