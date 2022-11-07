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2022.11.07 10:32

В правительстве состоится награждение Праведников народов мира

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.11.07 10:32
Память о жертвах Холокоста в Литве
Память о жертвах Холокоста в Литве / AP nuotr.

В понедельник во дворце правительства Литвы в Вильнюсе пройдет церемония награждения Праведников народов мира, которую организует "Яд Вашем".

Мероприятие пройдет в честь Праведников народов мира Казимераса Рузгиса и Марцийоны Рузгене, Аксентиюса Бурлаковаса, Матрёны Бурлаковой и их дочери Зинаиды, Йонаса Жвинклявичюса и Оны Жвинклевичене, Марийоны Багурскене и Юозапаса Багурскаса, сообщило правительство.

Их родственники примут награды от их имени. Медали и дипломы Праведников народов мира вручит председатель Мемориала жертв Холокоста "Яд Вашем" Дани Даян.

На церемонии планирует присутствовать премьер-министр Ингрида Шимоните.

Звание Праведников народов мира присваивается лицам нееврейского происхождения за спасение евреев во время Холокоста без личной выгоды. Оно предоставляется специальной комиссией, работающей в Исследовательском институте Холокоста "Яд Вашем" в Израиле.

По данным Литовской всеобщей энциклопедии, к началу 2021 года звание Праведников народов мира получили почти 28 тысяч человек из 51 страны, в том числе 918 граждан Литвы.

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