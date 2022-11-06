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2022.11.06 12:59

У Гитанаса Науседы скончался отец

LRT.lt
LRT.lt 2022.11.06 12:59
Диана Науседене, Гитанас Науседа, Антанас Науседа
Диана Науседене, Гитанас Науседа, Антанас Науседа / BNS nuotr.

Как сообщил в воскресенье президент Гитанас Науседа, его отец Антанас Науседа скончался на 94-м году жизни.

Об этом президент написал в своем аккаунте в Facebook.

«Сегодня в 1:10 ночи мой дорогой Папа покинул этот мир в возрасте 93 лет. Он ушел так же, как жил – достойно, мирно и оптимистично. Отправился к человеку всей своей жизни – Маме, которую очень любил и по которой восемь лет тосковал», – пишет президент.

«Нелегко писать о своем Папе. И все же... Я не встречал такого человека, для которого абсолютно все люди были бы друзьями и братьями. Даже к тем, кто причинял ему зло, он не испытывал никакой ненависти. В 12-13 лет он пережил такие ужасы войны, которых не выдержали бы даже взрослые. Бежал из немецкого трудового концлагеря, но не выдержал холода и начинающейся лихорадки, вернулся, был приговорен к расстрелу, но позже приговор был заменен на 25 ударов плетью. Как и другие заключенные, он голодал, питаясь отбросами и корой деревьев, – может быть, поэтому он больше ни разу в жизни не произнес слова «невкусно».

Антанас Науседа
Антанас Науседа / Asmeninio archyvo nuotr.

В трудные послевоенные годы вместе со своей молодой женой и братьями он руками переносил обломки кирпичей и другие строительные материалы, чтобы построить первый и последний в своей жизни дом в Клайпеде. Этот дом сразу же стал Ноевым ковчегом для родственников и даже для людей, прежде незнакомых. В это время как раз стали возвращаться люди из Сибири и им приходилось цепляться за несладкую жизнь – регистрироваться, устраиваться на работу и иметь хоть какую-то крышу над головой. Одну комнатку родители оставили себе, а все остальное было отдано ссыльным.

Антанас Науседа в построенном им доме
Антанас Науседа в построенном им доме / Asmeninio archyvo nuotr.

Чрезвычайно больно видеть, как это послевоенное поколение понемногу уходит, унося с собой истинную любовь к ближнему, сострадание и желание бескорыстно помогать. Семья моего папы – пять братьев и две сестры – была как единый кулак, пока со временем их ряды не стали редеть... Папа наизусть знал, когда у них дни рождения и именины, поэтому первым спешил их поздравить. Как и всех других людей, с которыми был знаком...», - пишет Гитанас Науседа.

Антанас Науседа
Антанас Науседа / M. Kluso nuotr.

По сообщению президентской администрации, прощание с Антанасом Науседой будет проходить в Клайпеде, в Доме ритуальных услуг Св. Казимира, в понедельник с 16:00 и во вторник с 9:00. В сообщении подчеркивается, что представителей СМИ просят уважать право на частную жизнь.

Также сообщается, что участие президента в 27-й конференции ООН по изменению климата в Египте, запланированной на 7-8 ноября, отозвано (литовскую делегацию возглавит министр окружающей среды Симонас Гентвилас).

Диана Науседене, Гитанас Науседа, Антанас Науседа
Антанас Науседа
Антанас Науседа в построенном им доме
Антанас Науседа
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